Xbox svela gli Excellence Awards: i giochi più venduti, apprezzati e con più utenti attivi del 2025

Microsoft ha presentato l'edizione 2025 degli Excellence Awards, un riconoscimento dedicato ai titoli più venduti, più apprezzati dagli utenti e con la maggiore partecipazione attiva tra quelli disponibili su Xbox Store e quindi giocabili su console, PC, handheld e tramite cloud.
Gli Excellence Awards premiano venti giochi per ciascuna delle quattro categorie previste:
- Voto sullo store: i giochi usciti nel 2025 con la migliore media delle recensioni degli utenti, con un minimo di 500 valutazioni pubblicate.
- Player Engagement: i titoli con la media di ore giocate più alta nelle prime sei settimane dal lancio.
- Giocatori giornalieri attivi: i giochi con il maggior numero di utenti attivi in un singolo giorno nel 2025. In questa categoria possono comparire anche titoli non usciti nel 2025, purché abbiano ricevuto aggiornamenti o espansioni significative nell'ultimo anno.
- Unità vendute: i giochi e i contenuti più acquistati negli store Xbox e Microsoft.
Tutti i vincitori
In totale, tra gli 80 riconoscimenti assegnati figurano 55 giochi differenti, di cui 16 inclusi in Xbox Game Pass, sviluppati da 48 team provenienti da 13 Paesi. Come prevedibile, alcuni titoli compaiono in più categorie grazie al loro enorme successo: Call of Duty: Black Ops 7, Borderlands 4, Elden Ring: Nightreign, Helldivers 2 e NBA 2K26 sono presenti in tre liste su quattro.
Trovate i vincitori qui sotto, elencati in ordine alfabetico crescente.
Voto sullo store
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
- Digimon Story: Time Stranger
- Dreamcore
- Dynasty Warriors: Origins
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Final Fantasy XVI
- Lies of P: Overture
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Little Nightmares III
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- Minami Lane
- Mullet MadJack
- Poppy Playtime Chapter 4
- Satisfactory
- Silent Hill 2
- Sonic Racing: CrossWorlds
- The First Berserker: Khazan
Player Engagement
- Borderlands 4
- Digimon Story: Time Stranger
- Dynasty Warriors: Origins
- EA Sports College Football 26
- EA Sports FC 26
- Elden Ring Nightreign
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Farm Together 2
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Helldivers 2
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Kingdom Come: Deliverance II
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- MLB The Show 25
- Monster Hunter Wilds
- NBA 2K26
- NHL 26
- Rust
- Satisfactory
- The First Berserker: Khazan
Giocatori giornalieri attivi
- Arc Raiders
- Avowed
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- DOOM: The Dark Ages
- Elden Ring Nightreign
- Fortnite
- Forza Horizon 5
- Grand Theft Auto V
- Grounded 2
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- Minecraft
- NBA 2K26
- Rematch
- Roblox
- Rocket League
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Unità vendute
- Arc Raiders
- Assassin's Creed Shadows
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports Madden NFL 26
- EA Sports College Football 26
- EA Sports FC 26
- Elden Ring Nightreign
- Grand Theft Auto V
- Helldivers 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
- MLB The Show 25
- Monster Hunter Wilds
- NBA 2K26
- PGA Tour 2K25
- Ready or Not
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- WWE 2K25