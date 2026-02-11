Il creatore dell'originale Fable ha pianto quando ha visto il gameplay del reboot

Una delle grandi produzioni di Microsoft in sviluppo è Fable, il reboot della saga nata presso Lionhead Studios e ora in mano a Playground Games. A gennaio abbiamo avuto modo di vedere il convincente gameplay di questo gioco di ruolo d'azione.
Non l'abbiamo visto solo noi, ovviamente, ma anche Peter Molyneux, che ha guidato il team nella creazione della saga originale. Il creativo ha svelato di aver pianto quando il gameplay è stato mostrato.
Cosa ha detto Peter Molyneux su Fable
Parlando con IGN USA, Molyneux ha spiegato: "Quando stavo guardando il trailer di Fable, mi sono ritrovato in lacrime. So che potrei essere massacrato per ciò che sto per dire, ma sono una persona che piange frequentemente e mi sono sentito incredibilmente emotivo e la ragione è stata: 'dannazione, questa cosa che abbiamo creato, vivrà, continuerà ad esistere. Questo mondo, che abbiamo amato creare, e che altre persone hanno amato, avrà una vita".
"Per me, la cosa più triste sarebbe vederlo sminuito [...]. Questa è stata l'emozione nel complesso. Ho pensato che fosse molto furbo da parte loro reinventare Fable 1 piuttosto che avere il peso di continuare la storia di Fable. Ho amato vedere alcuni di quei riferimenti [ai vecchi giochi]. Ho pensato che sia molto intelligente avere la famiglia del protagonista trasformata in pietra." Questi, a suo dire, sono i punti positivi.
Ovviamente ci sono dei punti negativi. Molyneux ritiene che il trailer abbia dato la sensazione di un'opera un po' asettica, senza quella ruvidezza delle opere originali. A suo dire, Fable non è mai stato pensato per essere "pulito". La serie è "caotica, più simile a ciò che la vecchia Inghilterra probabilmente era". Critica anche il design dei personaggi, che in originale erano "ridicolmente larghi", soprattutto per quanto riguarda piedi e mani.
Ciò detto, Molyneux è certo che giocherà a Fable, non per trovarne i difetti ma per divertirsi. Segnaliamo anche che per il capo degli Xbox Game Studios, Fable "è da farsi scoppiare la testa" e "sarà un incredibile GDR".