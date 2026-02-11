Il creatore dell'originale Fable ha pianto quando ha visto il gameplay del reboot

Non l'abbiamo visto solo noi, ovviamente, ma anche Peter Molyneux , che ha guidato il team nella creazione della saga originale. Il creativo ha svelato di aver pianto quando il gameplay è stato mostrato .

Una delle grandi produzioni di Microsoft in sviluppo è Fable , il reboot della saga nata presso Lionhead Studios e ora in mano a Playground Games. A gennaio abbiamo avuto modo di vedere il convincente gameplay di questo gioco di ruolo d'azione.

Cosa ha detto Peter Molyneux su Fable

Parlando con IGN USA, Molyneux ha spiegato: "Quando stavo guardando il trailer di Fable, mi sono ritrovato in lacrime. So che potrei essere massacrato per ciò che sto per dire, ma sono una persona che piange frequentemente e mi sono sentito incredibilmente emotivo e la ragione è stata: 'dannazione, questa cosa che abbiamo creato, vivrà, continuerà ad esistere. Questo mondo, che abbiamo amato creare, e che altre persone hanno amato, avrà una vita".

"Per me, la cosa più triste sarebbe vederlo sminuito [...]. Questa è stata l'emozione nel complesso. Ho pensato che fosse molto furbo da parte loro reinventare Fable 1 piuttosto che avere il peso di continuare la storia di Fable. Ho amato vedere alcuni di quei riferimenti [ai vecchi giochi]. Ho pensato che sia molto intelligente avere la famiglia del protagonista trasformata in pietra." Questi, a suo dire, sono i punti positivi.

Ovviamente ci sono dei punti negativi. Molyneux ritiene che il trailer abbia dato la sensazione di un'opera un po' asettica, senza quella ruvidezza delle opere originali. A suo dire, Fable non è mai stato pensato per essere "pulito". La serie è "caotica, più simile a ciò che la vecchia Inghilterra probabilmente era". Critica anche il design dei personaggi, che in originale erano "ridicolmente larghi", soprattutto per quanto riguarda piedi e mani.

Ciò detto, Molyneux è certo che giocherà a Fable, non per trovarne i difetti ma per divertirsi. Segnaliamo anche che per il capo degli Xbox Game Studios, Fable "è da farsi scoppiare la testa" e "sarà un incredibile GDR".