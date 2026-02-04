Meta Quest 3 e 3S protagonisti di questa promo: applica il coupon e ottiene un ottimo sconto su entrambi i visori

Oltre a questo modello, però, la promo coinvolge anche Meta Quest 3S che, a sua volta, cala di prezzo di 40€ con l'applicazione del codice sconto ITCD40 per un prezzo totale e finale d'acquisto di 313,71€ . Puoi acquistarlo cliccando direttamente su questo link .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante per chiunque sia interessato ai visori di realtà virtuale targati Meta. Il Meta Quest 3 cala di prezzo grazie all'applicazione del coupon ITCD55 di 55€ per un costo finale di 438,88€ . Acquistalo direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sui due visori

Meta Quest 3 offre due display LCD ad alta risoluzione con lenti che migliorano nitidezza, campo visivo e riducono lo spessore del visore. Il sistema di sensori avanzato consente tracciamento preciso e mixed reality evoluta. Il chip Snapdragon XR2 Gen 2 raddoppia le prestazioni grafiche, mentre i controller Touch Plus e le nuove API permettono esperienze di body tracking più immersive.

Meta Quest 3S

Meta Quest 3S è, invece, una versione entry-level del Quest 3, pensata per ridurre i costi mantenendo le prestazioni principali. Condivide il chip Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB di RAM, passthrough a colori e i controller Touch Plus. Utilizza però lenti Fresnel, display a risoluzione inferiore e un campo visivo più ristretto