The Division: Definitive Edition ora è disponibile su PlayStation e Xbox, ma forse non è quello che vi aspettavate

Poche settimane fa un cartellone pubblicitario in Giappone aveva anticipato l'esistenza di The Division: Definitive Edition, alimentando le speranze per un possibile debutto su Nintendo Switch 2 o per una versione nativa PS5 e Xbox Series X|S del primo capitolo della serie. La realtà, però, è ben diversa, sicuramente è meno entusiasmante.

Ubisoft ha pubblicato pochi minuti fa questa nuova edizione sul PlayStation Store e sull'Xbox Store (ancora nulla su Steam) al prezzo di 49,99 euro, senza alcun annuncio o trailer dedicato. Secondo la descrizione ufficiale, si tratta semplicemente del gioco base per PS4 e Xbox One accompagnato da tutte le espansioni già uscite ("New York Underground", "Lotta per la vita" e "Fino alla Fine") oltre ai pacchetti accessori "Let it Snow", "Parata" e altri sei set cosmetici.