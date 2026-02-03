Guardare gli anime costerà un po' di più: Crunchyroll aumenta i prezzi degli abbonamenti Fan e Mega Fan

Crunchyroll, la principale piattaforma di streaming dedicata agli anime, ha annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti Fan e Mega Fan a livello globale. Anche l'Italia è coinvolta dal rincaro, che entra in vigore nel corso del 2026 e rappresenta un cambiamento significativo per gli appassionati che seguono la piattaforma con continuità.
Questo annuncio arriva a circa un mese di distanza da un'altra decisione discussa: la rimozione dell'offerta gratuita, che consentiva l'accesso a una parte limitata del catalogo senza abbonamento. L'insieme di queste mosse suggerisce una strategia volta a consolidare i ricavi, puntando sugli utenti più fedeli e sull'ampliamento di alcune funzioni premium.
Di quanto aumentano il costo degli abbonamenti a Crunchyroll?
Nel dettaglio, il piano Fan, ovvero l'abbonamento base, passa da 4,99€ a 5,99€ al mese, con un aumento di 1€. Lo stesso incremento interessa il piano Mega Fan, che sale da 6,49€ a 7,49€ mensili.
Nonostante il rincaro, Crunchyroll continua a offrire la possibilità di sottoscrivere entrambi i piani con fatturazione annuale, soluzione che consente di risparmiare circa il 33% rispetto al pagamento mensile. Con il nuovo listino, l'abbonamento Fan annuale costa 47,99€, equivalenti a circa 3,99€ al mese, mentre il Mega Fan annuale viene proposto a 59,99€, pari a circa 4,99€ mensili.
L'aumento dei prezzi di Crunchyroll porta anche delle nuove funzionalità
L'aumento dei prezzi porta però anche una novità rilevante sul fronte delle funzionalità. A partire da questo aggiornamento, il download degli episodi per la visione offline diventa disponibile anche per il piano Fan, funzione che in precedenza era riservata esclusivamente agli abbonati Mega Fan. Si tratta di un miglioramento importante per chi guarda anime in mobilità o senza una connessione stabile.
Crunchyroll ha inoltre comunicato agli utenti già abbonati una possibilità per evitare l'aumento nel breve periodo. Attraverso una mail ufficiale, la piattaforma ha spiegato che chi passa dalla fatturazione mensile a quella annuale entro il 3 aprile 2026 potrà mantenere il vecchio prezzo per un intero anno.