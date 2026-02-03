Guardare gli anime costerà un po' di più: Crunchyroll aumenta i prezzi degli abbonamenti Fan e Mega Fan

Crunchyroll, la principale piattaforma di streaming dedicata agli anime, ha annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti Fan e Mega Fan a livello globale. Anche l'Italia è coinvolta dal rincaro, che entra in vigore nel corso del 2026 e rappresenta un cambiamento significativo per gli appassionati che seguono la piattaforma con continuità.

Questo annuncio arriva a circa un mese di distanza da un'altra decisione discussa: la rimozione dell'offerta gratuita, che consentiva l'accesso a una parte limitata del catalogo senza abbonamento. L'insieme di queste mosse suggerisce una strategia volta a consolidare i ricavi, puntando sugli utenti più fedeli e sull'ampliamento di alcune funzioni premium.