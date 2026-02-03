Nioh 3 risale molto nella Top 10 di Steam prima dell'uscita, ma i campioni di incassi sono altri

Tramite SteamDB possiamo vedere quali sono i videogiochi più venduti su Steam del momento (incassi, non numero di unità vendute) per i sette giorni tra il 27 gennaio e il 3 febbraio 2026.
Vi proponiamo sia le classifiche comprensive dei free to play che le classifiche dei soli prodotti premium.
Le classifiche dei giochi più venduti su Steam
Iniziamo con la Top 10 complessiva:
- Counter-Strike 2
- Dead by Daylight
- Steam Deck
- ARC Raiders
- No Rest for the Wicked
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Marvel Rivals
- Nioh 3
- Half Sword
- Cairn
Ecco invece le prime dieci posizioni se escludiamo i titoli free to play:
- Dead by Daylight
- Steam Deck
- ARC Raiders
- No Rest for the Wicked
- Nioh 3
- Half Sword
- Cairn
- EA SPORTS FC™ 26
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Red Dead Redemption 2
Tra i risultati più interessanti vi sono quelli di Dead by Daylight e Nioh 3. Il gioco horror multigiocatore è risalito di 19 posizioni rispetto alla precedente settimana, probabilmente come conseguenza del fatto che il gioco è in sconto e che sono arrivati nuovi contenuti, come quello di Stranger Things.
Il gioco di ruolo d'azione a mappa aperta di Team Ninja, invece, ha ottenuto ben 39 posizioni, probabilmente grazie alla demo e con l'avvicinarsi dell'uscita prevista per il 6 febbraio (su PC e come esclusiva console temporale su PS5). Per il resto la classifica non ha visto particolari modifiche rispetto alla settimana precedente.