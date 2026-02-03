Nioh 3 risale molto nella Top 10 di Steam prima dell'uscita, ma i campioni di incassi sono altri

Tramite SteamDB possiamo vedere quali sono i videogiochi più venduti su Steam del momento (incassi, non numero di unità vendute) per i sette giorni tra il 27 gennaio e il 3 febbraio 2026 .

Le classifiche dei giochi più venduti su Steam

Iniziamo con la Top 10 complessiva:

Counter-Strike 2 Dead by Daylight Steam Deck ARC Raiders No Rest for the Wicked PUBG: BATTLEGROUNDS Marvel Rivals Nioh 3 Half Sword Cairn

La Top 10 come indicato da SteamDB

Ecco invece le prime dieci posizioni se escludiamo i titoli free to play:

Dead by Daylight Steam Deck ARC Raiders No Rest for the Wicked Nioh 3 Half Sword Cairn EA SPORTS FC™ 26 Grand Theft Auto V Enhanced Red Dead Redemption 2

Tra i risultati più interessanti vi sono quelli di Dead by Daylight e Nioh 3. Il gioco horror multigiocatore è risalito di 19 posizioni rispetto alla precedente settimana, probabilmente come conseguenza del fatto che il gioco è in sconto e che sono arrivati nuovi contenuti, come quello di Stranger Things.

Il gioco di ruolo d'azione a mappa aperta di Team Ninja, invece, ha ottenuto ben 39 posizioni, probabilmente grazie alla demo e con l'avvicinarsi dell'uscita prevista per il 6 febbraio (su PC e come esclusiva console temporale su PS5). Per il resto la classifica non ha visto particolari modifiche rispetto alla settimana precedente.