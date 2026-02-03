Dune: Awakening, il Capitolo 3 è disponibile ora insieme a Raiders of the Broken Lands

Il Capitolo 3 di Dune: Awakening è disponibile ora: si tratta del più grande aggiornamento gratuito mai realizzato da Funcom per il suo survival a base open world, che arriva in concomitanza con il lancio del primo DLC a pagamento, Raiders of the Broken Lands.

Il fulcro dell'update riguarda il completo rinnovamento dell'endgame: una volta raggiunto il Tier 6, la progressione non si ferma più e nel Capitolo 3 è possibile sfruttare nuovi sistemi per continuare a far crescere il proprio personaggio e rifinire le build.

Attraverso l'aggiornamento sono state inoltre aggiunte dieci nuove aree esplorabili, tra zone di sfida a cielo aperto e Stazioni di Test Imperiali, pensate per offrire attività ripetibili e sfide sempre più impegnative.

Sul fronte della crescita del personaggio debutta il sistema di Specializzazione, con cinque percorsi distinti, e non manca neppure un nuovo sistema di Augment, che consente di potenziare armi e armature di Tier 6 tramite la nuova Augmentation Station, rendendo l'equipaggiamento migliorato utilizzabile da tutti i giocatori.