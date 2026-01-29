Il Capitolo 3 di Dune Awakening ha una data di uscita: vuole convincervi a tornare nel gioco

Ora, lo sviluppatore ha svelato che l'update sarà disponibile a partire dal 3 febbraio per tutti i giocatori .

Come vi avevamo segnalato, a dicembre Funcom ha promesso l'arrivo del Capitolo 3 di Dune Awakening , un aggiornamento gratuito di grandi dimensioni, per l'inizio del 2026. Non aveva però dato una data di uscita precisa.

Le novità di Capitolo 3 di Dune Awakening

Tramite il blog ufficiale, Funcom ha spiegato che Capitolo 3 è pensato per rispondere alle richieste dei fan per quanto riguarda l'aumento di opzioni per l'endgame, l'aumento di contenuti su Arrakis (l'ambientazione di Dune Awakening) e l'abilità di accedere a tutti i contenuti dell'endgame senza dover cambiare il proprio stile di gioco.

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento, i giocatori potranno proseguire fino a raggiungere il sesto grado, Planstanium, con sistemi potenziati per la specializzazione del personaggio, oltre che "scelte più profonde, obiettivi condivisi e più modi per permettere ai giocatori di continuare a crescere" nelle fasi finali del gioco. Inoltre, ci saranno altre dieci ambientazioni sulla mappa che proporranno sfide ripetibili, compresi dei boss. Si potrà anche cambiare l'impostazione della difficoltà, ottenendo ovviamente più ricompense se la si alza.

Inoltre, i giocatori potranno accettare le missioni del Landsraad indipendentemente dallo stile di gioco scelto: le nuove missioni proporranno nuovi modi per completare gli obiettivi e ottenere ricompense. Il Capitolo 3 di Dune Awakening permetterà anche ai giocatori di usare uno strumento di ricostruzione della propria base e trasferire il proprio personaggio in un altro mondo attivo o in un altro Sietch.

Capitolo 3 è pensato anche per invogliare i giocatori a tornare nel gioco con dei pacchetti di risorse che saranno donati a chiunque non si è connesso per più di 28 giorni. Infine, le tasse sono state eliminate per tutti i giocatori e l'espansione della base sarà quindi molto più semplice per tutti.