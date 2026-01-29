River City Saga: Journey to the West è il nuovo picchiaduro a scorrimento di Arc Systems Works

Arc System Works ha annunciato River City Saga: Journey to the West (il titolo inglese non è definitivo, ma è una traduzione da quello giapponese) per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (Steam). L'uscita è prevista per il 2026. L'editore non ha mostrato granchè, ma va detto che è già possibile giocarci al Taipei Game Show 2026, in programma dal 29 gennaio al 1º febbraio presso il Taipei Nangang Exhibition Center di Taipei, Taiwan.

Come tutti i giochi della serie River City, si tratta di un picchiaduro a scorrimento. In questo caso sembra essere una specie di seguito dei River City Saga: Three Kingdoms, considerando l'ambientazione. In questo caso, però, l'ispirazione principale è Viaggio in occidente, un classico della letteratura cinese da cui sono derivate innumerevoli opere, videogiochi compresi (pensate a Black Myth Wukong, per avere un esempio recente).