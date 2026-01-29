River City Saga: Journey to the West è il nuovo picchiaduro a scorrimento di Arc Systems Works

Arc System Works ha annunciato River City Saga: Journey to the West (il titolo inglese non è definitivo, ma è una traduzione da quello giapponese) per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC (Steam). L'uscita è prevista per il 2026. L'editore non ha mostrato granchè, ma va detto che è già possibile giocarci al Taipei Game Show 2026, in programma dal 29 gennaio al 1º febbraio presso il Taipei Nangang Exhibition Center di Taipei, Taiwan.
Come tutti i giochi della serie River City, si tratta di un picchiaduro a scorrimento. In questo caso sembra essere una specie di seguito dei River City Saga: Three Kingdoms, considerando l'ambientazione. In questo caso, però, l'ispirazione principale è Viaggio in occidente, un classico della letteratura cinese da cui sono derivate innumerevoli opere, videogiochi compresi (pensate a Black Myth Wukong, per avere un esempio recente).
Qualche dettaglio
L'annuncio ufficiale parla della presenza di Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing e Sanzang, i personaggi principali del romanzo, tutti reinterpretati in stile Kunio. "Si tratta di un assurdo ed entusiasmante gioco d'azione comico, in cui tutti partono per raggiungere l'India."
Il video sottostante arriva fresco dal Taipei Game Show 2026 e al minuto 10:10 mostra pochi secondi di River City Saga: Journey to the West.
La trama del gioco racconta dell'epoca turbolenta della dinastia Tang, quando i mostri imperversano e non c'è alcuna speranza di salvezza. Addolorato dallo stato del mondo, Śākyamuni decide di salvarlo attraverso gli insegnamenti del Buddha. Parte così il "Viaggio per ottenere le Scritture", con un gruppo di eroi inviato in India per recuperare i testi sacri. Ce la faranno i nostri eroi?