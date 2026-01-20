La patch 1.2.40.0 di Dune: Awakening permette di trasferire i personaggi

Oggi Funcom ha pubblicato la patch 1.2.40.0 dell'MMO Dune: Awakening, che aggiunge una funzione attesissima dalla comunità: il trasferimento dei personaggi. Probabilmente era la più richiesta.
Quindi, da adesso è possibile spostare il proprio personaggio in un nuovo sietch e in un nuovo mondo portando con sé l'inventario, le basi, i veicoli e il conto in banca. La procedura di trasferimento può essere avviata sia dal browser dei server, sia dal menu di sistema all'interno del gioco.
La procedura di trasferimento
Per effettuare il trasferimento è necessario un token di trasferimento. All'inizio ne riceverete uno, che verrà ricaricato automaticamente dopo sette giorni dall'utilizzo. Prima di procedere, però, è importante prepararsi con attenzione, perché perderete tutto ciò che lascerete indietro.
Prima di avviare il trasferimento, Funcom consiglia:
- Archiviate la vostra base utilizzando lo Strumento di ricostruzione basi. Ricordate che è possibile conservare fino a tre basi all'interno dello strumento.
- Se trasferite il personaggio senza archiviare le basi, queste rimarranno nel mondo di origine.
- Allo stesso modo, archiviate i veicoli tramite lo Strumento di riserva veicoli.
- I veicoli di grandi dimensioni che non possono essere archiviati nell'SRV possono essere smontati con la torcia ossidrica; i pezzi ottenuti possono essere depositati in banca o nel deposito della base.
- Se superate il limite di veicoli dell'SRV, smontate quelli in eccesso e conservatene i componenti nel deposito.
- Assicuratevi di riporre tutti gli oggetti di valore nell'inventario e in banca, perché verranno trasferiti insieme al personaggio.
- Prima di iniziare la procedura, verificate che il personaggio si trovi nel Bacino di Hagga: il trasferimento non può essere avviato da altre mappe.
Insomma, la procedura richiede un po' di lavoro, ma niente di insormontabile. Funcom ricorda anche che le migrazioni tra server sono ancora in fase di sviluppo e verranno introdotte con un futuro aggiornamento.