La patch 1.2.40.0 di Dune: Awakening permette di trasferire i personaggi

Oggi Funcom ha pubblicato la patch 1.2.40.0 dell'MMO Dune: Awakening, che aggiunge una funzione attesissima dalla comunità: il trasferimento dei personaggi. Probabilmente era la più richiesta.

Quindi, da adesso è possibile spostare il proprio personaggio in un nuovo sietch e in un nuovo mondo portando con sé l'inventario, le basi, i veicoli e il conto in banca. La procedura di trasferimento può essere avviata sia dal browser dei server, sia dal menu di sistema all'interno del gioco.