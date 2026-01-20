Dopo tanta attesa NVIDIA prepara i suoi chip ARM per laptop: debutto previsto entro la metà del 2026

Dopo anni di attesa, NVIDIA si prepara finalmente a lanciare i suoi chip ARM per laptop destinati al mercato consumer. Secondo un report di DigiTimes, le varianti N1 e N1X saranno disponibili nei notebook entro il primo trimestre del 2026, con disponibilità al dettaglio prevista per il Q2, segnando il debutto ufficiale dei SoC consumer del colosso dell'AI.
Il progetto di NVIDIA per una piattaforma ARM consumer era emerso già lo scorso anno, ma il lancio è stato ritardato a causa di problemi nella progettazione dei chip e di un ecosistema WoA (Windows on ARM) ancora immaturo. Nel frattempo, NVIDIA ha introdotto DGX Spark con il chip GB10, che fornisce un'anteprima delle potenzialità dei futuri SoC per laptop.
I chip ARM di NVIDIA utilizzeranno il processo produttivo a 3nm di TSMC
Con N1 e N1X, NVIDIA punta a creare una piattaforma di computing AI ad alte prestazioni, in grado di competere con Intel e AMD in un mercato laptop dove Team Green ha finora una presenza limitata. I chip ARM per laptop utilizzeranno il processo produttivo TSMC a 3nm e saranno progettati con una configurazione simile al GB10.
Secondo i rapporti, NVIDIA ha già in programma la prossima generazione di SoC, N2 e N2X, che potrebbero debuttare sul mercato consumer entro il Q3 2027. Questo riflette l'intenzione di NVIDIA di consolidare la propria posizione nell'ecosistema AI e nei dispositivi mobili ad alte prestazioni.
Quando avverrà il debutto di questa generazione di chip ARM di NVIDIA?
Il debutto dei chip N1/N1X potrebbe avvenire durante il GTC 2026 a marzo, mentre la presentazione di unità retail potrebbe essere prevista per Computex. Questo ingresso nel mercato dei laptop potrebbe ridisegnare la concorrenza, posizionando NVIDIA come un attore rilevante nel segmento, sfidando i processori Intel Panther Lake e AMD Gorgon Point.
Se tutto dovesse effettivamente concretizzarsi saremmo di fronte ad un passo significativo per quanto concerne l'espansione nel mercato laptop, andando a combinare prestazioni IA avanzate con un ecosistema Windows on ARM in crescita. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli e/o conferme.