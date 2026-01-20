Dopo tanta attesa NVIDIA prepara i suoi chip ARM per laptop: debutto previsto entro la metà del 2026

Il progetto di NVIDIA per una piattaforma ARM consumer era emerso già lo scorso anno, ma il lancio è stato ritardato a causa di problemi nella progettazione dei chip e di un ecosistema WoA (Windows on ARM) ancora immaturo. Nel frattempo, NVIDIA ha introdotto DGX Spark con il chip GB10, che fornisce un'anteprima delle potenzialità dei futuri SoC per laptop .

Dopo anni di attesa, NVIDIA si prepara finalmente a lanciare i suoi chip ARM per laptop destinati al mercato consumer . Secondo un report di DigiTimes, le varianti N1 e N1X saranno disponibili nei notebook entro il primo trimestre del 2026 , con disponibilità al dettaglio prevista per il Q2, segnando il debutto ufficiale dei SoC consumer del colosso dell'AI.

I chip ARM di NVIDIA utilizzeranno il processo produttivo a 3nm di TSMC

Con N1 e N1X, NVIDIA punta a creare una piattaforma di computing AI ad alte prestazioni, in grado di competere con Intel e AMD in un mercato laptop dove Team Green ha finora una presenza limitata. I chip ARM per laptop utilizzeranno il processo produttivo TSMC a 3nm e saranno progettati con una configurazione simile al GB10.

Secondo i rapporti, NVIDIA ha già in programma la prossima generazione di SoC, N2 e N2X, che potrebbero debuttare sul mercato consumer entro il Q3 2027. Questo riflette l'intenzione di NVIDIA di consolidare la propria posizione nell'ecosistema AI e nei dispositivi mobili ad alte prestazioni.