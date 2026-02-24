Il bug di Dune: Awakening che ha fatto perdere 1.000 ore di gioco è stato risolto: compensazioni in arrivo

La colpa è dell'aggiornamento del Capitolo 3, nel quale era presente un bug che permetteva ai giocatori di accedere alle basi degli altri utenti e rubare loro tutto il bottino . La risposta è stata rapida, ma qualcuno ha perso quanto aveva messo al sicuro nella propria base dopo anche 1.000 ore di gioco. Ora, gli autori hanno commentato la situazione.

Sono state giornate difficili per i giocatori di Dune: Awakening . Un nuovo bug ha costretto gli sviluppatori di Funcom a mettere offline i server del videogioco MMO.

Il messaggio degli autori di Dune: Awakening

Funcom ha dichiarato: "Per ripristinare la maggior parte dei danni causati, effettueremo un rollback dei progressi di 24 ore su cinque mondi: Pax, Epsilon Eridani, Harmony, Arrakis e Stoneheart, a partire dal momento in cui i server sono stati messi offline. Questo ci permetterà di concentrarci sui mondi più colpiti da questo exploit, limitando al contempo l'impatto negativo sui giocatori che hanno compiuto progressi normali. Riteniamo che questo sia l'approccio più equilibrato, vista la natura dell'incidente."

Continua affermando: "I giocatori che ritengono di aver perso la propria base a causa di questo exploit prima del termine stabilito o in altri mondi sono gentilmente invitati a contattare il nostro team di assistenza clienti. Verranno forniti loro pacchetti adeguati di risorse e oggetti per coprire eventuali perdite subite."

Il team inoltre ricorda: "Vogliamo inoltre ribadire che sfruttare bug o aggirare le normali meccaniche di gioco non è permesso nella comunità di Dune: Awakening. I giocatori identificati per aver usato ripetutamente questo exploit saranno bannati permanentemente dal gioco."

Infine, vi farà forse piacere sapere che verrà disabilitata "la Tempesta di Coriolis di questa settimana per garantire che i giocatori che non hanno avuto l'opportunità di mettere al sicuro la propria base nel Deserto Profondo possano farlo in sicurezza."

