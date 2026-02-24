Marathon mostra il Rook in uno spettacolare trailer cinematografico

Siamo ormai alla vigilia del Server Slam di Marathon, ovvero la prova generale in vista del lancio che si svolgerà tra il 26 febbraio e il 2 marzo, e per entrare bene nel clima del gioco Bungie ha pubblicato un nuovo video, in questo caso un trailer cinematografico sul Rook.

Il video ha carattere soprattutto narrativo e introduttivo, ma il particolare stile grafico del gioco risalta in maniera particolare ed emerge il fascino di questo sparatutto a estrazione fantascientifico che si presenta davvero unico anche in questo trailer.

Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 5 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma da questo fine settimana sarà possibile testare un po' il gioco attraverso la beta Server Slam che consentirà di entrare subito in contatto con l'azione.