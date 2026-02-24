Marathon mostra il Rook in uno spettacolare trailer cinematografico

Siamo ormai alla vigilia del Server Slam di Marathon, ovvero la prova generale in vista del lancio che si svolgerà tra il 26 febbraio e il 2 marzo, e per entrare bene nel clima del gioco Bungie ha pubblicato un nuovo video, in questo caso un trailer cinematografico sul Rook.
Il video ha carattere soprattutto narrativo e introduttivo, ma il particolare stile grafico del gioco risalta in maniera particolare ed emerge il fascino di questo sparatutto a estrazione fantascientifico che si presenta davvero unico anche in questo trailer.
Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 5 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma da questo fine settimana sarà possibile testare un po' il gioco attraverso la beta Server Slam che consentirà di entrare subito in contatto con l'azione.
Vita da scavenger solitario
Il trailer riportato qui sotto fornisce un'introduzione cinematica al Rook, una Runner Shell - ovvero una classe, nel particolare mondo di Marathon - che è progettata soprattutto per la modalità Scavenger e si presenta come un modo per affrontare il gioco in solitario, entrando comunque nelle partite multiplayer.
In sostanza, il Rook è una classe particolare perché si infiltra nelle partite in corso fra giocatori e pensa soprattutto a raccogliere il bottino, come una sorta di scheggia impazzita all'interno della mappa.
Il Rook entra in partita senza portarsi dietro oggetti posseduti in precedenza e, in questo modo, senza rischiare di perdere quanto guadagnato in partite precedenti se viene eliminato, ma in compenso può portarsi dietro tutto quello che raccoglie in partite se sopravvive.
Abbiamo visto nei giorni scorsi che Marathon non si ispira a Escape from Tarkov, bensì a un vecchio MMO, e che l'art director ha lasciato Bungie poco prima del lancio del gioco.