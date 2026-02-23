Recupera Il ciclo di Dune su Audible: provalo gratis per 30 giorni (60 per i membri Prime)

La serie completa di Dune e alcune delle saghe più famose sono disponibili su Audible. Puoi usufruire di una prova gratuita per 30 giorni (ben 60, se sei membro Prime). Successivamente si rinnoverà automaticamente per 9,99 €, ma potrai tranquillamente annullare l'abbonamento prima della fine del periodo di prova. Puoi accedere alla prova gratuita tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Precisiamo che, se hai già usufruito della prova gratuita di Audible in passato, non potrai attivarla nuovamente. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.