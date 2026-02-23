Disponibile su Steam la demo di SpaceCraft, il nuovo gioco dagli autori di Wartales

Shiro Games, lo studio di sviluppo cui dobbiamo Wartales e Dune: Spice Wars, ha lanciato la demo del suo nuovo gioco in uscita nel secondo trimestre del 2026. si tratta di SpaceCraft , un simulatore spaziale che consente di costruire basi e astronavi mentre si esplora lo spazio. L'occasione è stata l'inizio del Next Fest di Steam , che di suo ospita centinaia di nuove demo, tutte da giocare.

I pilastri di SpaceCraft

La demo è pensata per introdurre i pilastri di SpaceCraft: esplorazione, raccolta delle risorse e costruzione delle navi spaziali, quindi consente di esplorare il sistema Solar Alpah, di testare il sistema di volo che consente di passare dallo spazio alla superfice dei pianeti senza caricamentei, di andare alla ricerca di risorse utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal gioco e di costruire, pilotare e migliorare la nave del giocatore, che di suo è completamente modulare.

Gli sviluppatori ammettono che la demo è anche un ottimo modo per raccogliere feedback, così da migliorare il gioco in vista del lancio.

Per scaricare la demo, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale di SpaceCraft su Steam, dove troverete la possibilità di aggiungerla alla vostra libreria.

2350. Studiando le tecnologie perdute di una civiltà dimenticata, l'umanità riattiva involontariamente i Tripodi, macchine belliche autonome e auto-replicanti. Ne consegue una brutale guerra che dura un secolo, e tutto cambia dopo il misterioso incidente H. In un istante la quasi totalità della flotta degli umani viene annientata, creando nuovi equilibri di potere.

I Tripodi iniziano a decimare l'Alleanza dei pianeti, portando l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Nel mezzo del caos, da una distante galassia arriva un messaggio codificato che rappresenta un'ancora di salvezza per tutti: le coordinate di un portale nascosto. Aggrappati a questa piccola speranza, i sopravvissuti fuggono attraverso il portale, approdano in una galassia inesplorata, salvandosi.