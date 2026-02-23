Rainbow Six Mobile è disponibile da oggi e ha due trailer di lancio

Rainbow Six Mobile è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, e Ubisoft ha pensato bene di accompagnare questo lancio con ben due trailer: uno cinematografico di stampo classico e uno live trailer, con attori in carne e ossa.

Scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, Rainbow Six Mobile porta l'acclamata saga di Tom Clancy's anche su smartphone e tablet, riproponendo la stessa formula che milioni di giocatori hanno già apprezzato su PC, PlayStation e Xbox.

Parliamo dunque di uno sparatutto tattico competitivo online, che tuttavia in questa versione mobile punta su sessioni più brevi e immediate, mettendo al centro dell'esperienza un frenetico cinque-contro-cinque in cui due squadre si alternano all'attacco o alla difesa.

Sviluppato e ottimizzato per garantire un gameplay fluido anche sui dispositivi mobile, con comandi touch reattivi e completamente personalizzabili ma anche il supporto per i controller Bluetooth, Rainbow Six Mobile punta a consolidare la popolarità della serie Ubisoft.