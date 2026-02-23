0

Rainbow Six Mobile è disponibile da oggi e ha due trailer di lancio

Disponibile a partire da oggi su App Store e Google Play, Rainbow Six Mobile si presenta con ben due differenti trailer di lancio, uno tradizionale e uno live trailer: vediamoli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/02/2026
Uno degli Operatori di Rainbow Six Mobile
Rainbow Six Mobile
Rainbow Six Mobile
Rainbow Six Mobile è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, e Ubisoft ha pensato bene di accompagnare questo lancio con ben due trailer: uno cinematografico di stampo classico e uno live trailer, con attori in carne e ossa.

Scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play, Rainbow Six Mobile porta l'acclamata saga di Tom Clancy's anche su smartphone e tablet, riproponendo la stessa formula che milioni di giocatori hanno già apprezzato su PC, PlayStation e Xbox.

Parliamo dunque di uno sparatutto tattico competitivo online, che tuttavia in questa versione mobile punta su sessioni più brevi e immediate, mettendo al centro dell'esperienza un frenetico cinque-contro-cinque in cui due squadre si alternano all'attacco o alla difesa.

Rainbow Six Mobile: abbiamo provato la versione per iOS e Android dello sparatutto di Ubisoft Rainbow Six Mobile: abbiamo provato la versione per iOS e Android dello sparatutto di Ubisoft

Sviluppato e ottimizzato per garantire un gameplay fluido anche sui dispositivi mobile, con comandi touch reattivi e completamente personalizzabili ma anche il supporto per i controller Bluetooth, Rainbow Six Mobile punta a consolidare la popolarità della serie Ubisoft.

Non manca nulla

Annunciato quasi quattro anni fa, Rainbow Six Mobile ha impiegato più tempo del previsto prima di fare il proprio debutto ufficiale, ma sembra che gli sviluppatori abbiano inserito in questa riduzione tutti gli elementi e i contenuti dell'originale.

All'interno di mappe iconiche come Banca, Club House, Confine, Oregon e Villa, ognuna progettata per incentivare il coordinamento tattico e scontri serrati in spazi ristretti, potremo sfruttare droni e telecamere per ottenere informazioni, pianificare ogni azione e adattare la nostra strategia alla situazione.

