Bungie ha illustrato la sua strategia per contrastare i cheater di Marathon

Bungie sta preparando al meglio il lancio di Marathon, il suo prossimo sparatutto live service in uscita il 5 marzo 2026. Allo scopo, ha costruito un'infrastruttura pensata per garantire equità, stabilità e, soprattutto, protezione contro i cheater.

Il cuore del sistema è una struttura fatta di server dedicati completamente autoritativi: ogni azione importante, movimento, combattimento, gestione dell'inventario e del bottino, viene verificata dal server, che può rifiutare dati non validi inviati dal client. Questo dovrebbe impedire trucchi come teletrasporto, munizioni infinite o manipolazioni dei danni. Allo stesso tempo, grazie a tecnologie come la "client-side prediction" e il "rewind", il gioco rimane fluido e reattivo anche in presenza di latenza, con un sistema che registra accuratamente i colpi e compensa eventuali ritardi o perdite di pacchetti dati.