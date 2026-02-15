Marathon svela qualcosa del suo particolare mondo in un nuovo video diffuso via social

Il video in questione si incentra sul personaggio di Val Cole , un ricercatore a quanto pare, che ha intenzione di fare domanda per prendere parte al progetto della UESC Marathon, e risponde a varie domande all'interno del form per l'iscrizione.

Umanità alla scoperta di nuovi mondi

Di Marathon abbiamo visto soprattutto il gameplay, ma molto della sua particolare ambientazione è emerso da alcuni materiali diffusi da Bungie nei mesi scorsi, come il cortometraggio più propriamente narrativo in computer grafica andato in scena in una precedente presentazione.



Il team è ormai specializzato nella creazione di mondi di gioco complessi e profondi, dotati di caratterizzazioni molto particolari come visto nelle produzioni precedenti.

D'altra parte, Marathon parte da lontano, riallacciandosi alla serie partita nel lontano 1994, alle origini della stessa Bungie, dunque è un mondo che il team ha avuto modo di elaborare e rielaborare negli anni.

Nella presentazione del Dottor Val Cole, aspirante membro della Marathon, emergono alcuni dettagli sulla situazione in cui si trova la civiltà umana nel mondo del gioco, sulla spinta alla colonizzazione di altri pianeti oltre Marte e sulle tecnologie in uso, oltre al modo in cui coloro che prendono parte alla spedizione vedono questa missione verso l'ignoto.

Marathon si è mostrato allo State of Play con un nuovo trailer che annuncia il Server Slam, inoltre abbiamo saputo che non avrà un matchmaking basato sull'aggressività e il cross-play potrà essere spento su console.