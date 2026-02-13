Marathon non avrà un matchmaking basato sull'aggressività e il cross-play potrà essere spento su console

Marathon è sempre più vicino e tra un paio di settimane avremo modo di provarlo tramite un Server Slam, in prossimità del lancio.
Chi lo proverà per la prima volta potrà rapidamente scoprire che Marathon non avrà un matchmaking basato sull'aggressività. Inoltre, se giocate su console e non volete competere con i giocatori PC, sappiate che potrete disattivare il cross-play dalle impostazioni.
Cosa ha detto il director di Marathon
In una nuova intervista con Ali213, il director Joe Ziegler ha dichiarato che il team non ha implementato alcuna "regola di matchmaking specifica per distinguere i 'giocatori non orientati al combattimento'."
"Ma forniremo strumenti come la chat vocale di prossimità per consentire a tali giocatori di incontrarsi e comunicare all'interno del gioco. In Marathon, l'esperienza di sopravvivenza principale si basa sulla tensione e sul sospetto derivanti dall'incertezza se gli altri giocatori nutrano intenzioni ostili: è proprio questo senso dell'ignoto che alimenta l'imprevedibilità di ogni scontro ad alta velocità."
"Forniremo ai giocatori cross-platform un'opzione di collegamento dell'account, consentendo un unico file di salvataggio condiviso su tutte le piattaforme. Che tu giochi su PlayStation 5 o PC, potrai continuare i tuoi progressi utilizzando lo stesso account", ha affermato Ziegler.
"Per quanto riguarda i controlli con controller rispetto a tastiera/mouse, abbiamo implementato numerose ottimizzazioni per garantire un gameplay cooperativo fluido tra i giocatori che utilizzano entrambi i metodi di input, mantenendo al contempo correttezza ed entusiasmo per tutti. Tuttavia, offriremo ai giocatori console una funzione di restrizione del matchmaking, consentendo loro di scegliere di non essere abbinati ai giocatori PC."
Segnaliamo infine che ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike.