Highguard è semplicemente "un brutto gioco" e quindi ha fallito, secondo un esperto sviluppatore di FPS

Highguard è l'argomento del momento tra gli appassionati di sparatutto (e non solo). Annunciato ai The Game Awards, il videogioco ha subito ricevuto enormi critiche e al momento del lancio non è stato in grado di attirare e trattenere una quantità di pubblico sufficiente.

Come conseguenza, il team ha licenziato buona parte degli sviluppatori. Uno di questi, il tech artist Josh Sobel, ha raccontato che gli autori erano convinti che Highguard avrebbe avuto successo.

Adrian Chmielarz, creative director di The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire), ha commentato le parole di Sobel, spiegando che la verità è una sola: Highguard è "brutto" e non ha mai avuto alcuna possibilità di successo in un mercato così competitivo.