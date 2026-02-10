Highguard, la recensione

Presupposto che ha generato grande hype tra gli appassionati di sparatutto e che poi ha portato a lunghe discussioni online, tra gli schieramenti dei detrattori e i sostenitori di Highguard. La verità a cui ci siamo trovati davanti giocando è che la bagarre avvenuta a colpi di thread Reddit e review bombing è molto più esaltante di Highguard stesso. Abbiamo giocato numerose partite prima di esprimere un giudizio, provando anche gli aggiornamenti introdotti dall'Episodio Due; il fatto che la nostra recensione arrivi quando il corpo del reato è già freddo è di per sé un fatto eloquente , anche se non possiamo dire che Highguard sia un brutto gioco.

"Dai creatori di": promuovere un prodotto d'intrattenimento con questo slogan pubblicitario è un'arma a doppio taglio, dato che tutto dipende da quanto le aspettative settate vengono mantenute. Highguard, sparatutto free-to-play realizzato da Wildlight Entertainment , è stato spinto sin dalla sua prima apparizione agli ultimi The Game Awards proprio in questo modo, visto che il team di sviluppo è composto da ex dipendenti di Respawn Entertainment, lo studio dietro ai successi di Apex Legends e Titanfall.

Un avvertimento prima di iniziare

Prima dell'uscita del gioco abbiamo pubblicato un dettagliato provato dedicato ad Highguard, che consigliamo come lettura propedeutica a coloro che non hanno ancora avviato il gioco. Per riassumere brevemente, parliamo di uno sparatutto 3v3 o 5v5 in cui le partite sono scandite da diverse fasi. La prima di preparazione della propria base mentre quella successiva prevede looting in un'area aperta della mappa; segue un primo scontro diretto con la squadra avversaria per contendersi il Breaker, oggetto magico che serve per avviare le incursioni e che deve essere ottenuto e portato alle porte della base avversaria. Da lì inizia l'ultima fase, in cui gli attaccanti devono piazzare delle bombe nei punti nevralgici della base avversaria, e gli invasi difendere. Se l'incursione si conclude con un nulla di fatto si ricomincia da capo, fino ad un massimo di tre "round".

La partita è scandita da diverse fasi di gioco

Nonostante sia trascorso meno di un mese, Highguard ha fatto numerosi progressi in termini di giocabilità grazie a due grosse patch, l'ultima uscita in concomitanza con l'Episodio Due. La prima ha aggiunto la modalità 5v5, mentre la più recente aggiunge una mappa, un nuovo personaggio, una nuova cavalcatura, la modalità classificata (disponibile solo per il 3v3) e una lunghissima serie di correzioni e migliorie per sostenere il bilanciamento. Le potete trovare di seguito a questo indirizzo. Il nuovo personaggio, Ekon, si amalgama bene nel roster dei Guardiani disponibili e risulta essere attualmente il personaggio migliore tra i ricognitori.

Questo è il pro, ma anche il contro dei giochi in costante evoluzione: c'è sempre un margine di miglioramento, ma quando si tratta di giudicare il prodotto che quello che è, specialmente sotto data di lancio, il verdetto è inevitabilmente penalizzante. Basta andare a vedere lo storico dei voti di giochi come Fortnite o Valorant, accolti con una certa diffidenza da pubblico e critica.

Ekon, il ricognitore metamorfo, è il personaggio dell'Episodio Due

Un altro elemento che è stato tenuto in conto in sede di recensione è la qualità dei giocatori online. Nei primi giorni di lancio, Highguard restituiva un'esperienza decisamente spiacevole: la quantità di giocatori casuali che si incontravano durante i match, totalmente persi e privi di direzione (e anche poco inclini ad ascoltare i compagni di squadra) era massiccia. E giocare in trio con due compagni che non sanno quello che devono fare e non vogliono saperne di ascoltare è davvero frustrante. Il tempo, fortunatamente e sfortunatamente, ha falciato giorno dopo giorno la popolazione dei server, nei quali sono rimasti solo coloro che veramente volevano giocare "per bene": da quel momento Highguard è cambiato totalmente, diventando un gioco divertente, così come gli sviluppatori l'avevano pensato.