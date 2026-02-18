Highguard è stato supportato silenziosamente dal colosso cinese Tencent

Per far sì che la storia sia davvero simile a quella di altri giochi con lo stesso percorso, servirebbe un grande investitore dietro il progetto. Be'... c'è. Secondo un nuovo report, Highguard ha ricevuto investimenti anche dal colosso cinese Tencent , ma in modo furtivo.

La storia di Highguard , lo sparatutto PvP free to play, non è troppo diversa da quella di altri fallimenti simili. Annunciato in pompa magna, l'opera ha subito raccolto reazioni negative e al momento del lancio, pur ricevendo parecchia attenzione, non è stato in grado di raccogliere e trattenere un numero sufficiente di giocatori, spingendo poi lo studio a licenziare il grosso dei dipendenti.

La situazione degli investimenti di Highguard

Secondo quanto riportato da Game File, Tencent è stato il principale finanziatore di Wildlight Entertainment, ovvero lo sviluppatore di Highguard. Non è mai stato chiaro chi avesse sovvenzionato il team, considerando che lo sviluppo del gioco ha richiesto anni.

Purtroppo, non è chiaro quanto Wildlight Entertainment fosse dipendente da Tencent a livello economico: è possibile che la compagnia cinese abbia deciso di togliere il supporto allo studio dopo il lancio non positivo e che il team si sia ritrovato così senza la possibilità di mantenere l'intera forza lavoro.

Secondo le dichiarazioni di Wildlight Entertainment, un piccolo gruppo di sviluppatori è rimasto per continuare ad aggiornare Highguard, ma è difficile dire quanto questo possa durare.

Infine, vi segnaliamo che, secondo un esperto sviluppatore di FPS, Highguard è semplicemente "un brutto gioco" e quindi ha fallito.