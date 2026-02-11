Nel corso di un evento che si è tenuto in Cina, il game director Joe Ziegler ha spiegato che ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike che si sviluppa nell'arco di alcuni mesi, consentendoci di tracciare di volta in volta un percorso nuovo.

"Ogni stagione di Marathon sarà un nuovo inizio", ha detto Ziegler. "Immaginiamo ogni stagione come una 'avventura roguelike' lunga mesi. I giocatori inizieranno con risorse limitate e dovranno crescere gradualmente utilizzando vari mezzi, tracciando il proprio percorso unico di progressione."

"Al fine di enfatizzare questo concetto, ogni stagione incorporerà nuovi contenuti e sistemi, rimodellando sostanzialmente il gameplay. Detto ciò, alcuni contenuti verranno mantenuti a livello di profilo del giocatore, vedi ad esempio gli oggetti cosmetici che sono stati ottenuti sbloccandoli o acquistandoli."

Si tratta senz'altro di un approccio interessante per la nuova esperienza live service sviluppata da Bungie, che proverà a stabilire le basi per una proprietà intellettuale che possa riscuotere lo stesso successo di Destiny.