Nel corso di un evento che si è tenuto in Cina, il game director Joe Ziegler ha spiegato che ogni stagione di Marathon sarà come una lunga avventura roguelike che si sviluppa nell'arco di alcuni mesi, consentendoci di tracciare di volta in volta un percorso nuovo.
"Ogni stagione di Marathon sarà un nuovo inizio", ha detto Ziegler. "Immaginiamo ogni stagione come una 'avventura roguelike' lunga mesi. I giocatori inizieranno con risorse limitate e dovranno crescere gradualmente utilizzando vari mezzi, tracciando il proprio percorso unico di progressione."
"Al fine di enfatizzare questo concetto, ogni stagione incorporerà nuovi contenuti e sistemi, rimodellando sostanzialmente il gameplay. Detto ciò, alcuni contenuti verranno mantenuti a livello di profilo del giocatore, vedi ad esempio gli oggetti cosmetici che sono stati ottenuti sbloccandoli o acquistandoli."
Si tratta senz'altro di un approccio interessante per la nuova esperienza live service sviluppata da Bungie, che proverà a stabilire le basi per una proprietà intellettuale che possa riscuotere lo stesso successo di Destiny.
Un nuovo video di gameplay
In arrivo il 5 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Marathon è stato mostrato anche con un nuovo video di gameplay nell'ambito dell'evento cinese, con circa dieci minuti di sequenze in-game che potete vedere qui sotto.
Secondo varie testimonianze, l'esperienza PvE di questa demo di Marathon si è rivelata piuttosto impegnativa, con i nemici controllati dalla CPU che chiamavano continuamente rinforzi e un'abbondanza di ostacoli ambientali a rendere più ostiche le partite.