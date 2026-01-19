0

Marathon ha una data di uscita ufficiale e una Collector's Edition

Bungie ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Marathon, aprendo le prenotazioni e rivelando la Collector's Edition del gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
Uno dei personaggi di Marathon
Marathon
Marathon
Bungie ha annunciato la data di uscita ufficiale di Marathon che, come rivelato accidentalmente nelle scorse ore, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 5 marzo, anche con una interessante Collector's Edition.

Il nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui sotto, introduce un personaggio destinato a svolgere un ruolo di grande importanza nell'universo narrativo di Marathon: stiamo parlando di Gantry, agente della fazione MIDA, ma nelle sequenze trova posto anche il mondo di Tau Ceti.

Nella nuova esperienza firmata Bungie le fazioni e gli agenti rappresentano il veicolo principale attraverso cui sarà possibile scoprire la storia e i segreti di questo pianeta, andando a completare contratti per ogni parte coinvolta e ottenendo in cambio approfondimenti relativi a identità, obiettivi, rivalità e alleanze.

Quello di Marathon punta insomma a essere un racconto emergente, che prende forma tramite l'interazione con il mondo di gioco, andando a miscelare insieme level design, gameplay e narrazione ambientale.

Nel confermare l'apertura delle prenotazioni, il team di sviluppo ha ribadito che il gioco supporterà cross-play e cross-save sulle diverse piattaforme.

La Collector's Edition

Come detto, Bungie ha anche annunciato la Collector's Edition di Marathon, un'edizione pensata per gli appassionati più esigenti e realizzata in collaborazione con PureArts, che già a partire dall'unboxing rivela di essere ispirata al processo di "shell-weaving" di Sekiguchi Genetics, uno degli elementi chiave del mondo creato per l'occasione.

A caratterizzare la Collector's Edition è in primo luogo una statua in scala 1/6 del Thief Runner Shell, raffigurato mentre osserva l'ambiente dopo aver teso un'imboscata a un rivale, forte di una posa plastica e di un livello di dettaglio notevoli.

Nella confezione sono inoltre presenti diversi altri oggetti da collezione: una WEAVEworm in miniatura, una patch ricamata, cartoline a tema e diversi contenuti digitali esclusivi.

