0

Prime Video ancora davanti a Netflix in Italia nel quarto trimestre

Secondo i dati raccolti da JustWatch, Prime Video è ancora la piattaforma streaming numero uno in Italia: durante il quarto trimestre ha tenuto Netflix alle spalle.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/01/2026
La Lucy di Ella Purnell in Fallout

Prime Video è ancora davanti a Netflix: stando ai dati raccolti da JustWatch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon si è confermata come la più vista in Italia durante il quarto trimestre del 2025.

Nello specifico, Prime Video ha totalizzato una quota del 25%, con Netflix subito alle sue spalle con il 24%: entrambe hanno perso un punto percentuale rispetto al trimestre precedente, mentre Disney+ ha consolidato la terza posizione con il suo 19%.

A seguire la classifica vede la presenza di Apple TV+ con una quota dell'8%, NOW / Sky con il 6% a parimerito con Infinity+, che cresce di un punto. Dopodiché ci sono Paramount+ con il 5%, Discovery+ con il 2% e MUBI con l'1%.

Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos nella serie TV di God of War di Prime Video Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos nella serie TV di God of War di Prime Video

L'avvicendamento al comando è molto interessante, visto che Netflix sembrava destinata a dominare la classifica, avendo aperto l'anno in prima posizione. Prime Video ha tuttavia recuperato terreno e nel terzo trimestre è stata capace di effettuare il clamoroso sorpasso, riconfermato in autunno.

E a livello internazionale?

Come abbiamo visto anche durante lo scorso trimestre, Prime Video e Netflix si contendono la testa della classifica a livello internazionale: negli USA è Netflix a comandare, così come nel Regno Unito, in Spagna, Francia e Messico, mentre Prime Video è primo in Germania, Canada, Brasile e Giappone.

La classifica di JustWatch per il quarto trimestre 2025
La classifica di JustWatch per il quarto trimestre 2025

Naturalmente ci sono anche delle novità, come il lancio di HBO Max in Italia, che non mancherà di influenzare il mercato nei prossimi mesi: vedremo se e come cambierà la classifica a fronte di questo atteso debutto.

#Netflix
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Prime Video ancora davanti a Netflix in Italia nel quarto trimestre