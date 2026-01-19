Prime Video ancora davanti a Netflix in Italia nel quarto trimestre

Prime Video è ancora davanti a Netflix: stando ai dati raccolti da JustWatch, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon si è confermata come la più vista in Italia durante il quarto trimestre del 2025.

Nello specifico, Prime Video ha totalizzato una quota del 25%, con Netflix subito alle sue spalle con il 24%: entrambe hanno perso un punto percentuale rispetto al trimestre precedente, mentre Disney+ ha consolidato la terza posizione con il suo 19%.

A seguire la classifica vede la presenza di Apple TV+ con una quota dell'8%, NOW / Sky con il 6% a parimerito con Infinity+, che cresce di un punto. Dopodiché ci sono Paramount+ con il 5%, Discovery+ con il 2% e MUBI con l'1%.

L'avvicendamento al comando è molto interessante, visto che Netflix sembrava destinata a dominare la classifica, avendo aperto l'anno in prima posizione. Prime Video ha tuttavia recuperato terreno e nel terzo trimestre è stata capace di effettuare il clamoroso sorpasso, riconfermato in autunno.