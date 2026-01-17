Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos nella serie TV di God of War di Prime Video

L'attore ha commentato la notizia sui social, dichiarandosi grato e onorato di poter vestire i panni del Fantasma di Sparta. In un post su Instagram ha scritto: "Un tempo giocavo nei suoi panni. Ora posso essere lui. Grato di impugnare l'ascia e onorato dai fan che hanno reso questa storia leggendaria."

Pochi giorni fa Sony e Amazon hanno annunciato che Ryan Hurst , celebre per i suoi ruoli in Sons of Anarchy e The Walking Dead, interpreterà Kratos nella serie TV di God of War in arrivo su Prime Video.

L'adattamento live action di God of War prende forma

Curiosamente, Hurst non è nuovo al franchise: nel 2022 ha prestato volto e voce al dio del tuono Thor in God of War Ragnarök. Una familiarità con la saga che potrebbe aver giocato un ruolo nella scelta del casting.

Prime Video ha già ordinato due stagioni della serie, affidando la produzione allo showrunner Ronald D. Moore. Al momento non esiste ancora una data precisa per la messa in onda dei primi episodi. La pre‑produzione è iniziata a Vancouver e il casting è tuttora in corso. Oltre a Kratos, è stato confermato di recente che Teresa Palmer interpreterà la dea norrena Sif. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovrebbero arrivare ulteriori annunci per completare il ricco cast di personaggi della saga norrena di God of War.