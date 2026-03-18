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La Stagione 2 di Daredevil: Rinascita è stata presentata dai due protagonisti

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio hanno girato un video per presentare la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in arrivo fra pochi giorni su Disney+.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/03/2026
Daredevil nella Stagione 2 di Daredevil: Rinascita

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio hanno girato un video per presentare la Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, che come sappiamo sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 25 marzo.

I due protagonisti dello show, nei panni rispettivamente di Matt Murdock e Wilson Fisk, raccontano in queste sequenze la situazione che è venuta a crearsi a New York dopo l'elezione di Kingpin a sindaco e la determinazione di un manipolo di eroi che vogliono rimettere le cose a posto.

Come sappiamo Daredevil non sarà solo in questa missione e potrà contare sull'aiuto di alcuni vecchi amici, ma ugualmente l'impresa sarà tutt'altro che semplice, vista l'influenza e il potere ormai a disposizione dell'amministratore della città.

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I nodi verranno dunque al pettine e possiamo prepararci ad assistere a una vera e propria battaglia che verrà combattuta fra le strade di New York fra chi vuole mantenere il controllo del territorio e chi invece ha deciso di ribellarsi a tutto ciò.

Daredevil è tornato per restare?

Come annunciato qualche tempo fa, Daredevil: Rinascita avrà anche una terza stagione, dunque l'accoglienza meno entusiastica rispetto alle attese della prima mandata di episodi non ha rivoluzionato i piani dei Marvel Studios, ancora convinti della solidità di questo personaggio.

A questo punto sarà interessante, anche alla luce della canonizzazione degli show Netflix, vedere in che maniera Daredevil e gli altri personaggi interagiranno con i protagonisti del Marvel Cinematic Universe, magari a livello cinematografico.

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