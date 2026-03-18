Ma alla fine l’IA generativa piace a chi crea videogiochi?

Quest'articolo passa in rassegna alcuni degli esponenti dell'industria che sono stati più vocali sull'argomento, ma non solo: prendiamo anche come riferimento cosa i professionisti che hanno preso parte al report della GDC hanno dichiarato, rimanendo anonimi, in merito al loro rapporto con l'IA e all'utilizzo che se ne fa nei loro studi.

Tra le mille polemiche, le accuse e le problematiche etiche che l'IA solleva - soprattutto quelle sui lavoratori che potrebbero finire per essere sostituiti, per scelta di manager abbastanza negligenti da farsi irretire dal taglio dei costi, insieme ai quali però cola a picco anche la qualità - la domanda è spontanea: cosa pensa dell'IA generativa chi i videogiochi li crea?

Non è una sorpresa, allora, che se ne parli tanto anche nei videogiochi: pensate al discusso DLSS 5 di NVIDIA . O al fatto che, in coda al 2025, abbiamo assistito a una caccia alle streghe tra chi la usava, chi non la usava e chi diceva di averla usata per sbaglio; nel 2026, la pubblicazione del video di Project Genie ha mandato nel panico le aziende videoludiche quotate in Borsa, dando bene l'idea di quanto poco gli investitori sappiano di come si crea un videogioco.

Ne abbiamo un po' tutti fin sopra i capelli, di sentir parlare di intelligenza artificiale . Ne parla chi la detesta, ne parla chi la ama, ne parla chi adduce di essere un esperto nel suo utilizzo - anche se solo pochi anni fa probabilmente diceva lo stesso di blockchain, criptovalute ed NFT, a seconda di dove tirava il vento. È diventata una delle parole chiave del marketing, che spesso crea confusione con l'antecedente machine learning e dà la sensazione che non si possa più promuovere un prodotto se non include qualcosa legato all'intelligenza artificiale generativa.

Cosa dicono i volti noti

Era giugno dello scorso anno quando 11bit Studios, autori dell'apprezzato The Alters, si trovarono a far fronte alla polemica: un asset momentaneo finì dentro il gioco e, quando gli utenti lo notarono, il team polacco venne costretto a spiegare la situazione sui suoi canali ufficiali, dove fece sapere di avere usato l'IA anche per la traduzione di alcuni contenuti esterni (i film che i protagonisti possono vedere nell'area ricreativa, ndr), che rappresentavano 10mila parole sui 3,4 milioni che compongono il copione.

The Alters ha visto 11bit Studios esporsi pubblicamente per spiegare in che modo aveva usato l'IA generativa

In chiusura al suo messaggio chiarificatore, il team spiegò che "abbiamo sempre dato priorità a una narrativa significativa, realizzata a mano, come base fondante del nostro gioco". Scusandosi per non aver precisato prima che quelle 10mila parole furono tradotte con IA, 11bit Studios aggiunse anche che "via via che gli strumenti di IA evolvono, ci presentano nuove sfide e nuove opportunità per lo sviluppo di videogiochi. Stiamo adattando attivamente i nostri processi interni per venire incontro a questa realtà. Ma, soprattutto, rimaniamo dediti alla trasparenza su come i nostri giochi vengono realizzati. Apprezziamo il vostro supporto mentre lavoriamo per raggiungere quest'obiettivo". Al di là della questione etica sull'uso dell'IA a monte (ambientale, di risorse e, come detto, per il potenziale impatto umano), The Alters non è stato in qualche modo intaccato nella sua qualità dall'utilizzo di questi strumenti: è un gioco molto valido che, forse, ha avuto molti meno riconoscimenti di quelli che avrebbe meritato. Gli autori hanno spiegato che è stata "una scelta sbagliata" far tradurre all'IA quei contenuti esterni, ma anche che intendono adattare i loro processi all'evolvere delle tecnologie.

La polemica che coinvolse Clair Obscur: Expedition 33 sul finire dell'anno fu decisamente più violenta, per via della visibilità avuta dal gioco e per il suo record di premi vinti. A seminare discordia fu la presenza di un asset temporaneo, nella parte del prologo a Lumière, generato con IA e rimasto all'interno del gioco. Sappiamo che di solito tutto si perdona meno che il successo e anche in questo caso la questione si ingigantì all'istante, con due premi revocati e una scia social di accuse che "il gioco è stato fatto con l'IA!", come se Sandfall avesse inserito un prompt per farsi creare su due piedi dall'IA il gioco intero - et voilà.

Sandfall ha dichiarato di aver sperimentato con l'IA generativa mentre muoveva i suoi primi passi, ma di averla trovata in qualche modo sbagliata

Al di là delle polarizzazioni social, Sandfall commentò ufficialmente, precisando di aver sperimentato con l'IA generativa per la creazione di alcuni asset placeholder nel 2022, a inizio progetto e agli albori del team, giungendo alla conclusione che "non ci è piaciuta, sembra sbagliata". Intervenendo in merito, il director Guillaume Broche spiegò che "concept art, doppiaggio e tutto quanto sono interamente costruiti da umani" e assicurando che "tutto verrà creato da umani, d'ora in poi" - escludendo così anche un futuro uso per la generazione di placeholder, come è stato nel caso di Expedition 33.

Probabilmente andò peggio a Larian Studios: la polemica sugli autori dell'amatissimo Baldur's Gate III si trascinò per giorni. Bloomberg spiegò di aver appreso che Larian si serve di IA generativa per elementi "preliminari e provvisori", creando asset che vengono poi sostituiti da quelli creati da umani nel prodotto che arriva ai consumatori. Il CEO, Swen Vincke, rispose alle polemiche scatenate dalla cosa sottolineando che "abbiamo 23 concept artist e stiamo cercando altri candidati", come a dire che nessuno avrebbe intenzione di sostituirli con l'IA.

Anche Larian Studios è finita al centro delle polemiche sull'uso dell'IA generativa

Queste tecnologie, secondo il dirigente, possono rappresentare "un valore aggiunto al flusso di lavoro di un team creativo o un individuo, ma non sono un sostituto delle loro competenze o del loro mestiere". Concluse affermando che Larian sta studiando per capire come usare questi strumenti per "semplificare la vita quotidiana" dei suoi membri, "ma non stiamo pubblicando alcun gioco con componenti di intelligenza artificiale, né pensiamo di ridurre i team per sostituirli con l'IA".

È di questi giorni, invece, la vicenda di NVIDIA e il DLSS 5, dove il punto interessante non è nemmeno la tecnologia in sé (ne vedremo poi le applicazioni reali e l'eventuale capillarità), ma il fatto che la compagnia la abbia presentata con un video che snaturava i personaggi coinvolti e si aspettasse che quello fosse un buon modo di promuoverla.

Esploso il caso, NVIDIA è poi corsa ai ripari con un commento ufficiale in cui spiegava che non si tratterebbe di un "filtro" calato dall'alto con l'uso di DLSS 5 e che tutti gli sviluppatori decideranno liberamente se, come e dove applicarlo. Rimane interessante, a prescindere dalla futura controprova con la realtà di queste parole, che in sede di presentazione si sia ritenuto che quei risultati avrebbero entusiasmato il pubblico e solo in un secondo momento, di fronte alla reazione contrariata degli appassionati, si sia corsi ad aggiungere postille e precisazioni.

I nomi di chi si è espresso sull'IA sono parecchi. Pur non essendo stato coinvolto direttamente in una polemica a tema, anche Hideo Kojima lo scorso anno si espresse, dichiarando che l'IA può essere un aiuto, ma anche che diluirà il valore dell'arte stessa - pur rendendola più accessibile: opere che prima non erano fruibili da qualcuno perché in un'altra lingua, ad esempio, potrebbero diventare leggibili nella propria.

Kojima ha da sempre avuto molte riflessioni da condividere sul ruolo delle IA nella nostra società

In merito all'uso videoludico, il fondatore di Kojima Productions immagina un futuro dove magari le IA si occuperanno di remake e sequel, mentre gli umani potrebbero essere liberi di creare nuove opere, senza avere al collo il "giogo" di portare avanti per forza un'IP già stabilita. A suo dire, infatti, l'esistenza di remake e sequel ha senso dal punto di vista commerciale, ma rallenta l'innovazione e soffoca la creatività: per questo, immagina che tra qualche tempo potrebbero essere mansioni affidate del tutto alle IA.

Considerando che fine ha fatto Bluepoint, in merito a chi si occupa di remake, mi permetto un appunto personale e spero con tutto il cuore che questa non sia affatto una delle visioni di Kojima che finiscono col realizzarsi.

A ridosso del lancio di The Outer Worlds 2, Obsidian ha voluto precisare di non servirsi di IA generativa

Le dichiarazioni degli autori di videogiochi a volte sono state perfino preventive, forse per la consapevolezza che un titolo che fa uso dell'IA generativa non viene ben visto dagli utenti. In un certo senso, come per gli articoli online o i libri così creati, vale la regola del "se non ti sei disturbato a scriverlo, perché dovrei disturbarmi a leggerlo?", ma applicata a ore e ore di gameplay. Obsidian, ad esempio, ci tenne a precisare di non usare l'IA generativa, a ridosso del lancio del suo The Outer Worlds 2.

Interpellato sul tema, anche Dan Houser, ex figura chiave di Rockstar Games, non ci girò troppo intorno, affermando che coloro che stanno spingendo per integrare l'IA generativa ovunque sono "persone non particolarmente creative" e che per questo si affidano a questi strumenti per creare. "Alla fine l'IA mangerà se stessa", ragionò Houser, in merito al fatto che i modelli stanno trovando sempre più contenuti creati da loro stessi, a cui attingere per migliorarsi.

"Non vedo come le informazioni potrebbero migliorare, se stanno già finendo i dati a disposizione. L'IA porterà a termine brillantemente alcuni compiti, ma non tutti". Nell'insieme, dal suo punto di vista, si parlerebbe insomma di una tecnologia sopravvalutata, che viene dipinta come più di ciò che realmente è da chi ha interessi economici nella sua diffusione. "Nella mia esperienza, con le innovazioni tecnologie, ho imparato che l'80% è piuttosto facile, ma l'ultimo 20% - quello che ti richiede di simulare perfettamente qualcosa del mondo reale - è davvero molto, molto difficile. Vedremo quanto lo sarà per l'IA".

Una delle compagnie che, invece, hanno abbracciato con più convinzione l'IA generativa è Krafton: l'azienda coreana si è definita fieramente "AI first" e ha anche incoraggiato i dipendenti a dimettersi, se non sposavano la sua visione. Una manovra che, peraltro, non è arrivata per difficoltà economiche (stiamo parlando del publisher di PUBG, dopotutto), ma dopo un trimestre di risultati record. Ma, per la chimera della crescita infinita, evidentemente per Krafton - o per le IA che glielo hanno suggerito, non ci è dato sapere - la strada da percorrere è questa. Gli esempi compagnia-centrici potrebbero continuare quasi all'infinito: sappiamo che Microsoft abbraccia pienamente un futuro con IA, anche se la nuova CEO di Xbox (che è proprio dal segmento IA che proviene) ha messo le mani avanti, promettendo che non vedremo "AI slop" nelle future produzioni della compagnia. Sony ritiene che possa essere uno strumento potente da sfruttare e ha depositato dei brevetti per dei podcast con le voci dei suoi protagonisti più famosi: un'idea che, non specificamente in questo caso, apre un'ulteriore zona grigia che non affronteremo qui (richiederebbe un articolo a parte), in merito a come i doppiatori videoludici potranno tutelare le loro voci nell'epoca dell'IA.

Quello che emerge guardandosi intorno, insomma, è che chi è stato coinvolto in polemiche ha respinto ogni accusa di abuso dell'IA, rivendicando il valore del creare attraverso esseri umani. Altri sono più guardinghi e, nell'insieme, l'industria non sa ancora bene non tanto cosa pensare - laddove si promettono costi ridotti, visti i tagli a pioggia di questi anni, questo non è un mercato che si fa remore di alcun tipo -, ma come comunicarlo. Devo essere trasparente? Usare l'IA mi inimicherà potenziali consumatori? E se le politiche di store vitali come Steam continuassero a fare avanti a indietro sull'uso legittimo dell'IA? La situazione è fumosa.

Per questo, ancora più delle dichiarazioni pubbliche di chi si è esposto, sono interessanti quelle che ha raccolto il report annuale della GDC, dove gli autori di videogiochi hanno avuto modo di esprimersi in forma anonima, con numeri e parole.