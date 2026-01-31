L'annuncio di Project Genie di Google ha fatto calare le azioni delle maggiori compagnie videoludiche

In particolare, il titolo di Take-Tw o, la società madre di Rockstar Games, ha subito un duro colpo, scendendo di oltre il 9% e bruciando miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Roblox Corp. ha registrato una calo ancora più marcato, di ben il 12%. Unity, l'azienda dell'omonimo motore, ha invece visto il proprio titolo crollare di circa il 30%.

Nella giornata di ieri, Google ha lanciato una nuova tecnologia di intelligenza artificiale, Project Genie , che consente agli utenti di interagire con dei piccoli mondi interattivi "generati in tempo reale". Il risultato? Le azioni delle maggiori compagnie del settore sono crollate .

Crolli e crolli

Pare che gli investitori abbiano visto Project Genie come un duro colpo all'industria videoludica, probabilmente per il fatto che le prime opere del nuovo strumento, create su input degli utenti, sono perlo più tentativi di creare copie di giochi molto famosi, come quelli delle serie Mario e Zelda.

Insomma, un altro passo verso le intelligenze artificiali che fanno tutto il lavoro? La società di ricerca Wells Fargo ha dichiarato in una nota che nulla di ciò che ha visto finora di Project Genie modifica la sua convinzione secondo cui gli studi di sviluppo continueranno a usare strumenti di IA per creare giochi più velocemente, e che questo rappresenterà un "vantaggio strutturale positivo" per il settore dei videogiochi nel suo complesso.

Insomma, anche se gli utenti potranno crearsi i loro mondi da visitare, ci sarà sempre la necessità di esperienze di qualità superiore con cui interagire.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha dichiarato che l'IA è una tecnologia interessante per lo sviluppo dei videogiochi, ma che molte persone ne stanno sopravvalutando le capacità. Nessuno potrà semplicemente chiedere a un'IA: "Per favore, sviluppa un concorrente di Grand Theft Auto che sia migliore di Grand Theft Auto" e ottenere qualcosa di valido, ha detto.

Comunque sia, molti sviluppatori ritengono l'IA una grande minaccia per l'intera industria, stando ai risultati dell'ultimo sondaggio pubblicato dalla GDC.