Highguard prova a correggere il tiro introducendo una modalità chiesta a gran voce dai giocatori

Che Highguard non abbia avuto una partenza eccezionale è ormai evidente, ma questo non significa che gli sviluppatori di Wildlight Entertainment abbiano intenzione di tirare i remi in barca. Anzi: il team sembra determinato a correggere il tiro e introdurre una serie di modifiche basate sui feedback della community.

A questo proposito, nelle scorse ore è stato pubblicato un aggiornamento piuttosto corposo che include miglioramenti alle performance, una nuova Base e una modalità sperimentale con Raid 5v5 a tempo limitato. Quest'ultima aggiunta è particolarmente significativa: molte critiche rivolte al gioco al lancio riguardavano infatti l'impostazione 3v3, ritenuta poco adatta alle dimensioni delle mappe e alle dinamiche del gameplay, con conseguenti momenti morti che penalizzavano l'esperienza.