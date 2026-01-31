Highguard prova a correggere il tiro introducendo una modalità chiesta a gran voce dai giocatori

Che Highguard non abbia avuto una partenza eccezionale è ormai evidente, ma questo non significa che gli sviluppatori di Wildlight Entertainment abbiano intenzione di tirare i remi in barca. Anzi: il team sembra determinato a correggere il tiro e introdurre una serie di modifiche basate sui feedback della community.
A questo proposito, nelle scorse ore è stato pubblicato un aggiornamento piuttosto corposo che include miglioramenti alle performance, una nuova Base e una modalità sperimentale con Raid 5v5 a tempo limitato. Quest'ultima aggiunta è particolarmente significativa: molte critiche rivolte al gioco al lancio riguardavano infatti l'impostazione 3v3, ritenuta poco adatta alle dimensioni delle mappe e alle dinamiche del gameplay, con conseguenti momenti morti che penalizzavano l'esperienza.
Un passo verso la direzione giusta?
Gli sviluppatori precisano che la nuova playlist 5v5 è un esperimento valido solo per questo weekend e che non sostituirà la classica 3v3, anche se è evidente che l'obiettivo sia valutare un'eventuale implementazione definitiva. Segnalano inoltre che l'introduzione di quattro giocatori aggiuntivi per partita potrebbe avere un impatto sulle performance. A giudicare dai commenti su Steam e su X, la novità è stata accolta positivamente da molti giocatori, che sperano possa aiutare il titolo a prendere finalmente quota.
Come accennato, l'aggiornamento introduce anche una nuova Base, Soul Well, che entrerà a rotazione in tutte le modalità. Il team afferma inoltre di aver implementato una serie di ottimizzazioni che riguardano le prestazioni delle animazioni, i proiettili, i tempi di invio dei draw call e altri sistemi di gameplay, con benefici previsti sia su PC che su console.