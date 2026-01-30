0

Il team di Highguard non si aspettava l'odio dei giocatori: crede molto nelle qualità del gioco

Highguard non ha ricevuto una buona accoglienza e gli autori sono rimasti sorpresi dalla reazione del pubblico, ma in ogni caso continua a credere in quanto l'opera può proporre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/01/2026
Un eroe di Highguard
Highguard, lo sparatutto free to play da poco pubblicato, non ha ottenuto certamente la partenza che gli autori si aspettavano e di certo ha ricevuto molto più odio di quanto previsto.

Parlando con Dexerto, il creative e design director Jason McCord ha spiegato come ha vissuto l'annuncio il team e cosa ne pensa di quanto è accaduto fino a questo momento.

Cosa ha detto McCord su Highguard

McCord ha affermato che lo studio era "molto felice la notte dell'annuncio" e l'obiettivo era di far conoscere Highguard al maggior numero di persone. La reazione al trailer - l'ultimo presentato ai The Game Awards - è però stata negativa e McCord afferma che non se lo aspettavano: quella sera gli autori all'evento stavano festeggiando.

Ottenere l'ultimo slot dei The Game Awards è stata una grande occasione per far conoscere il gioco, spiega McCord, poiché "la cosa più importante per il nostro gioco live-service è fare in modo che gli occhi siano puntati verso l'opera".

Racconta anche che, sebbene ci siano storie di enormi fallimenti in questo genere, come ad esempio Concord, il team è sicuro della qualità dell'opera ed è focalizzato nel costruire qualcosa che i giocatori non potranno trovare in altre opere. Per McCord, c'è ancora spazio per qualcosa di nuovo e creativo in questo genere.

Pare anche che il team abbia discusso della possibilità di pubblicare immediatamente Highguard la sera dell'annuncio, ma McCord ha spiegato che non era una opzione realistica in quanto il nuovo studio - Wildlight Entertainment - non è abbastanza famoso.

Ciò detto, su Steam oltre l'80% delle recensioni è negativo per lo sparatutto free-to-play, quindi è chiaro che gli autori hanno del lavoro da fare.

