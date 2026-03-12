Highguard è stato ufficialmente chiuso e ha cessato tutte le attività

Come annunciato dallo studio di sviluppo Wildlight Entertainment , oggi, 12 marzo 2026, lo sparatutto free-to-play Highguard è stato rimosso dai negozi digitali di tutte le piattaforma su cui era stato lanciato, quindi PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Attualmente, cercandolo su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam non si ottengono risultati. Steamdb mostra che ci sono ancora dei giocatori sui server, ma vanno diminuendo rapidamente.

Una storia triste

Sviluppato da alcuni veterani dietro ad Apex Legends e Titanfall, Highguard ha visto un crollo netto di giocatori nel giro di pochissimi giorni, dopo un buon lancio con un picco di 97.249. La situazione si è fatta così critica da costringere lo studio di sviluppo a chiuderlo appena 45 giorni dopo il debutto. Non siamo ai livelli di Concord, ma poco ci manca.

Il gioco aveva fatto il suo debutto ai Game Awards 2025 come annuncio finale dello show, suscitando non poche polemiche e odio. Il successivo silenzio di Wildlight aveva portato a speculazioni su possibili problemi nati dalla reazione all'annuncio.

Nonostante ciò, "Highguard" è stato lanciato il 26 gennaio 2026, con i risultati che abbiamo già ricordato, diventando velocemente insostenibile, tanto da portare a molti licenziamenti all'interno dello studio di sviluppo.

Con Highguard ci troviamo di fronte all'ennesima dimostrazione di quanto sia ormai difficilissimo entrare nel mercato dei live service, completamente congestionato da titoli ormai sul mercato da molti anni, che hanno accumulato contenuti e utenti.