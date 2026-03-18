L'app WhatsApp è disponibile sugli smartwatch Garmin (ma non su tutti i modelli)

Dopo le prime anticipazioni diffuse a inizio anno, WhatsApp ha finalmente esteso in modo concreto il supporto agli smartwatch Garmin, introducendo un'app dedicata, pensata per migliorare l'uso quotidiano del servizio. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dallo smartphone, permettendo di restare aggiornati direttamente dal polso.

Nel corso degli ultimi mesi, il lavoro si è concentrato sull'affidabilità delle notifiche e sulla gestione dei messaggi, con un'attenzione particolare alla rapidità delle interazioni. L'aggiornamento ora disponibile segna un passo avanti nella convergenza tra dispositivi indossabili e piattaforme di messaggistica.