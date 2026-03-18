L'app WhatsApp è disponibile sugli smartwatch Garmin (ma non su tutti i modelli)

Dopo le prime anticipazioni diffuse a inizio anno, WhatsApp ha finalmente esteso in modo concreto il supporto agli smartwatch Garmin, introducendo un'app dedicata, pensata per migliorare l'uso quotidiano del servizio. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dallo smartphone, permettendo di restare aggiornati direttamente dal polso.
Nel corso degli ultimi mesi, il lavoro si è concentrato sull'affidabilità delle notifiche e sulla gestione dei messaggi, con un'attenzione particolare alla rapidità delle interazioni. L'aggiornamento ora disponibile segna un passo avanti nella convergenza tra dispositivi indossabili e piattaforme di messaggistica.
Come funziona l'app WhatsApp su smartwatch Garmin
Con la nuova integrazione, diventa possibile visualizzare notifiche, messaggi in arrivo e chiamate direttamente sullo smartwatch Garmin, senza dover estrarre il telefono. Le risposte rapide consentono di interagire in pochi secondi, rendendo più immediata la comunicazione anche durante attività come corsa o allenamento. Il sistema mantiene la crittografia end-to-end di WhatsApp, garantendo che i contenuti restino protetti anche quando consultati tramite smartwatch. La sicurezza, quindi, non viene sacrificata per la comodità, ma resta un elemento centrale dell'esperienza.
Per utilizzare la funzione è necessario installare l'ultima versione dell'app tramite lo store Connect IQ™ di Garmin. Come già avviene con altri dispositivi, lo smartwatch deve rimanere collegato allo smartphone tramite Bluetooth per assicurare la sincronizzazione in tempo reale. Senza questa connessione, notifiche e messaggi non vengono aggiornati correttamente.
Dal punto di vista operativo, l'app permette di leggere i messaggi completi, visualizzare il mittente e rispondere in diversi modi: tramite risposte predefinite, emoji o tastiera integrata. Sono accessibili anche le ultime dieci conversazioni recenti, mentre le notifiche di chiamata consentono di rifiutare una chiamata direttamente dal polso. I contenuti multimediali possono essere visualizzati in anteprima, ma non è possibile inviare immagini o video.
La compatibilità riguarda diversi modelli recenti di smartwatch Garmin, tra cui le serie Enduro, fēnix, Forerunner, Venu e vívoactive. Di seguito la lista completa:
- D2 Air X15
- Enduro 3
- Fenix 8 AMOLED (43 mm)
- Fenix 8 AMOLED (47 mm / 51 mm), Quatix 8 AMOLED (47 mm / 51 mm)
- Fenix 8 Pro, Fenix 8 Pro 47 mm AMOLED, Fenix 8 Pro 51 mm AMOLED, Fenix 8 Pro 51 mm MicroLED, Quatix 8 Pro 47 mm AMOLED, Quatix 8 Pro 51 mm AMOLED
- Fenix 8 Solar (47 mm), Fenix 8 Dual Power (47 mm)
- Fenix 8 Solar (51 mm), Fenix 8 Dual Power (51 mm)
- Fenix E
- Forerunner 570 (42 mm)
- Forerunner 570 (47 mm)
- Forerunner 970
- Tactix 8 (47 mm AMOLED), Tactix 8 (51 mm AMOLED)
- Tactix 8 (51 mm Solar), Tactix 8 (51 mm Solar Elite)
- Venu 4 (41 mm)
- Venu 4 (45 mm)
- Venu X1
- Vivoactive 6
L'aggiornamento richiede almeno la versione 2.26.70 di WhatsApp su dispositivi Android e iOS. Al momento, il supporto è limitato agli account personali, escludendo quelli business.