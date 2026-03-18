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L'app WhatsApp è disponibile sugli smartwatch Garmin (ma non su tutti i modelli)

WhatsApp introduce il supporto completo per smartwatch Garmin: messaggi, notifiche e risposte rapide sono ora disponibili senza usare lo smartphone.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   18/03/2026
WhatsApp Garmin

Dopo le prime anticipazioni diffuse a inizio anno, WhatsApp ha finalmente esteso in modo concreto il supporto agli smartwatch Garmin, introducendo un'app dedicata, pensata per migliorare l'uso quotidiano del servizio. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dallo smartphone, permettendo di restare aggiornati direttamente dal polso.

Nel corso degli ultimi mesi, il lavoro si è concentrato sull'affidabilità delle notifiche e sulla gestione dei messaggi, con un'attenzione particolare alla rapidità delle interazioni. L'aggiornamento ora disponibile segna un passo avanti nella convergenza tra dispositivi indossabili e piattaforme di messaggistica.

Come funziona l'app WhatsApp su smartwatch Garmin

Con la nuova integrazione, diventa possibile visualizzare notifiche, messaggi in arrivo e chiamate direttamente sullo smartwatch Garmin, senza dover estrarre il telefono. Le risposte rapide consentono di interagire in pochi secondi, rendendo più immediata la comunicazione anche durante attività come corsa o allenamento. Il sistema mantiene la crittografia end-to-end di WhatsApp, garantendo che i contenuti restino protetti anche quando consultati tramite smartwatch. La sicurezza, quindi, non viene sacrificata per la comodità, ma resta un elemento centrale dell'esperienza.

Alcune schermate dell'app WhatsApp su smartwatch Garmin (fonte: wabetainfo)
Alcune schermate dell'app WhatsApp su smartwatch Garmin (fonte: wabetainfo)

Per utilizzare la funzione è necessario installare l'ultima versione dell'app tramite lo store Connect IQ™ di Garmin. Come già avviene con altri dispositivi, lo smartwatch deve rimanere collegato allo smartphone tramite Bluetooth per assicurare la sincronizzazione in tempo reale. Senza questa connessione, notifiche e messaggi non vengono aggiornati correttamente.

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Dal punto di vista operativo, l'app permette di leggere i messaggi completi, visualizzare il mittente e rispondere in diversi modi: tramite risposte predefinite, emoji o tastiera integrata. Sono accessibili anche le ultime dieci conversazioni recenti, mentre le notifiche di chiamata consentono di rifiutare una chiamata direttamente dal polso. I contenuti multimediali possono essere visualizzati in anteprima, ma non è possibile inviare immagini o video.

La compatibilità riguarda diversi modelli recenti di smartwatch Garmin, tra cui le serie Enduro, fēnix, Forerunner, Venu e vívoactive. Di seguito la lista completa:

  • D2 Air X15
  • Enduro 3
  • Fenix 8 AMOLED (43 mm)
  • Fenix 8 AMOLED (47 mm / 51 mm), Quatix 8 AMOLED (47 mm / 51 mm)
  • Fenix 8 Pro, Fenix 8 Pro 47 mm AMOLED, Fenix 8 Pro 51 mm AMOLED, Fenix 8 Pro 51 mm MicroLED, Quatix 8 Pro 47 mm AMOLED, Quatix 8 Pro 51 mm AMOLED
  • Fenix 8 Solar (47 mm), Fenix 8 Dual Power (47 mm)
  • Fenix 8 Solar (51 mm), Fenix 8 Dual Power (51 mm)
  • Fenix E
  • Forerunner 570 (42 mm)
  • Forerunner 570 (47 mm)
  • Forerunner 970
  • Tactix 8 (47 mm AMOLED), Tactix 8 (51 mm AMOLED)
  • Tactix 8 (51 mm Solar), Tactix 8 (51 mm Solar Elite)
  • Venu 4 (41 mm)
  • Venu 4 (45 mm)
  • Venu X1
  • Vivoactive 6

L'aggiornamento richiede almeno la versione 2.26.70 di WhatsApp su dispositivi Android e iOS. Al momento, il supporto è limitato agli account personali, escludendo quelli business.

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