Nintendo Direct di giugno 2026 annunciato ufficialmente: ecco data e ora

Il nuovo Nintendo Direct , atteso e da giorni chiacchierato tramite i rumor, è stato finalmente annunciato. La compagnia di Kyoto ha svelato quando sarà mandato in onda il Nintendo Direct di giugno 2026 tramite l'applicazione Nintendo Today.

Data e ora del Nintendo Direct di giugno 2026

L'applicazione mobile svela che il nuovo Nintendo Direct andrà in onda alle 16:00 di martedì 9 giugno 2026, ovvero domani rispetto al momento della scrittura.

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Secondo una comunicazione ufficiale, la diretta, della durata di circa, sarà dedicata ai giochi in arrivo quest'anno su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. Possiamo quindi aspettarci tanti annunci concreti e interessanti, speriamo sia di titoli di Nintendo che di terze parti.

Questo Nintendo Direct arriva dopo una settimana intensa di eventi della Summer Game Fest, che hanno compreso lo State of Play, l'Xbox Game Showcase, l'evento di Geoff Keighley, il PC Gaming Show e il Future Games Show.

Non ci sono informazioni su quanto possiamo aspettarci da questo evento in termini di giochi, ma i rumor parlano ad esempio di un remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Diteci, quali sono le vostre speranze in merito? A seguire ci saranno 95 minuti di Treehouse, lo show in diretta dedicato ad alcuni dei giochi mostrati durante l'evento.

Ovviamente anche noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretto: fateci compagnia su Twitch e nella sezione commenti sul sito.