Future Games Show Summer Showcase 2026: tutti i giochi e gli annunci della vetrina di GamesRadar+

Si è chiusa la diretta del Future Games Show Summer Showcase 2026, la vetrina annuale di GamesRadar+ ed editore Future dedicata a produzioni grandi e piccole in arrivo su tutte le piattaforme. L'edizione di quest'anno è andata in onda il 6 giugno, condotta dai doppiatori Troy Baker (Joel Miller in The Last of Us) e Alix Wilton Regan (Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis), per circa due ore di approfondimenti, demo a sorpresa e dieci anteprime mondiali. A chiudere la presentazione è arrivato il reveal esteso del gioco di ruolo fantascientifico Exodus, sviluppato da Archetype Entertainment. Di seguito trovate tutti i titoli mostrati, presentati nell'ordine cronologico in cui sono apparsi sul palco.

Il video integrale Prima di lasciarvi ai giochi, ecco il video completo dell'evento, in modo da rivivere in maniera integrale la diretta:

Arizona Sunshine Ad aprire la vetrina è stato Arizona Sunshine, rifacimento per schermo tradizionale dello sparatutto a zombie in realtà virtuale di Vertigo Games. La nuova versione abbandona quindi il visore per puntare a un pubblico più ampio ed è attesa prossimamente su PC e console. Il primo capitolo, uscito nel 2016, è stato uno dei titoli VR di maggior successo commerciale del periodo, motivo per cui l'approdo su schermo piatto fa gola a un bacino di giocatori molto più esteso.

Wardogs Il trailer di Wardogs ha illustrato questo sparatutto tattico per cento giocatori divisi in tre squadre. Gli sviluppatori tengono a precisare che non si tratta né di un battle royale né di un extraction shooter, ma di un conflitto in campo aperto in cui le scelte compiute durante la partita determinano il budget disponibile per il proprio equipaggiamento. Il debutto è previsto su PC. La gestione delle risorse come leva strategica è l'elemento che il team usa per smarcarsi dalla concorrenza in un genere ormai affollato.

The Pines The Pines è un'avventura horror psicologica in cui si veste i panni di un ex detective alle prese con l'esplorazione di una struttura isolata e popolata da inquilini bizzarri. Il nuovo filmato ha mostrato uno spaccato più ampio del sistema di gioco e ha confermato l'arrivo su PC nel corso del 2027. Il titolo era già stato indicato tra i nomi confermati nelle comunicazioni precedenti alla vetrina, segno che lo studio Abbatoir intende costruirci sopra una campagna di avvicinamento piuttosto lunga.

Ace Combat 8: Wings of Theve Ace Combat 8: Wings of Theve è il nuovo, atteso capitolo della serie di combattimenti aerei iperrealistici di Bandai Namco. Un'intervista con il team di sviluppo ha approfondito la premessa narrativa e ciò che attende i giocatori. È il primo episodio principale della serie dopo sette anni, sviluppato da Bandai Namco Aces (nata dalla collaborazione tra il team Project Aces e ILCA) su Unreal Engine 5, ambientato nel 2029 nell'universo fittizio di Strangereal e in uscita il 2 ottobre 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Abbiamo giocato a Ace Combat 8 nei giorni scorsi, l'avete letta l'anteprima?

Little Nightmares III - The Backstage The Backstage è il nuovo contenuto aggiuntivo per Little Nightmares III, che conduce i giocatori nei recessi del Carnevale. Bandai Namco ne ha offerto un primo, inquietante assaggio durante la presentazione, fissando l'uscita su PC e console al 12 giugno 2026. È il primo grande ampliamento del terzo capitolo della serie horror, che con questo episodio aveva introdotto la modalità cooperativa per due giocatori.

Enginefall Enginefall è un extraction shooter multigiocatore ambientato su una serie di treni giganteschi, una premessa che ricorda Snowpiercer con l'aggiunta di meccaniche di crafting. Insieme agli amici si attraversano le rovine dell'umanità a bordo di questi convogli, recuperando il bottino migliore per la propria base. L'uscita su PC è imminente, ma è già disponibile un periodo di prova dall'8 al 22 giugno. La finestra di prova ravvicinata suggerisce che lo studio voglia raccogliere riscontri sul bilanciamento prima del lancio vero e proprio.

Gothic 1 Remake Gothic 1 Remake è la riedizione fedele del gioco di ruolo del 2001, di cui durante la vetrina è andato in onda il trailer di lancio. Indirizzato in particolare a chi ha apprezzato Kingdom Come: Deliverance e The Witcher, è già disponibile su PC e console. L'originale, sviluppato dalla tedesca Piranha Bytes, è considerato un caposaldo del gioco di ruolo europeo per il suo mondo aperto coeso e la curva di difficoltà ripida.

Sky: Children of the Light - Dear Van Gogh Il rilassante Sky: Children of the Light di thatgamecompany aggiunge un'esperienza dedicata alla vita e all'opera di Vincent Van Gogh. Dear Van Gogh comprende una galleria interna che raccoglie alcuni dei capolavori dell'artista e sarà accessibile a partire dal 17 luglio su tutte le piattaforme. La collaborazione prosegue la linea, cara allo studio di Journey, di intrecciare il gioco con riferimenti artistici e culturali esterni al medium.

Halloween: The Game Il nuovo filmato di gameplay di Halloween: The Game si è concentrato sulla componente per giocatore singolo, in cui si ripercorre la storia delle origini di Michael Myers e la sua trasformazione nell'assassino mascherato. L'uscita è prevista per l'8 settembre di quest'anno. La scelta di una data così prossima alla notte di Halloween è una mossa di posizionamento commerciale piuttosto trasparente.

Realm of Ink Leap Studio ha mostrato il trailer di lancio di Realm of Ink, un roguelite di arti marziali caratterizzato da uno stile grafico a pennellate. Il titolo è già disponibile su PC e console. L'estetica ispirata alla pittura a inchiostro cinese è il principale elemento distintivo in un genere dove la differenziazione visiva pesa molto sulla riconoscibilità.

Duskfade Omaggio all'epoca d'oro dei platform tridimensionali, Duskfade è un'avventura d'azione dallo stile steampunk venato di magia. Il nuovo filmato ha offerto uno sguardo più ravvicinato al suo mondo vivace, con uscita su PC e console attesa entro la fine dell'anno. Lo sguardo nostalgico verso i platform a tre dimensioni del passato si inserisce in un più ampio ritorno d'interesse per il genere mostrato anche da altri titoli della vetrina.

Cairn: On The Trail The Game Bakers ha annunciato la data della prima grande espansione di Cairn. Il filmato di gameplay ha mostrato le nuove sfide di arrampicata preparate per i giocatori; On The Trail arriverà su PC e PlayStation il 13 agosto 2026. Cairn, incentrato sulla scalata realistica, è uno dei titoli dello studio francese già passati per le vetrine del Future Games Show, di cui questo aggiornamento estende i contenuti.

WheelMates Paragonabile a It Takes Two su quattro ruote, WheelMates mette i giocatori al comando di una coppia di piccole automobiline radiocomandate impegnate a esplorare un misterioso laboratorio, tra enigmi e sezioni di abilità. Il nuovo filmato ne ha mostrato il mondo sovradimensionato, fissando l'uscita su PC al 7 settembre di quest'anno. L'impostazione cooperativa lo colloca nel filone dei giochi pensati per essere vissuti in coppia, sulla scia del successo dei titoli di Hazelight.

WTF - Waifu Tactical Force Il nuovo trailer di WTF - Waifu Tactical Force ha presentato il rinnovato sistema di movimento, pensato per accompagnare uno sparatutto dallo stile marcato. L'arrivo su PC è imminente, ma è già attiva una prova gratuita aperta fino al 9 giugno tramite il sito ufficiale del gioco. La revisione del sistema di movimento indica un progetto ancora in fase di messa a punto, su cui gli sviluppatori cercano riscontri prima del lancio.

Be My Horde Be My Horde è un roguelike a proiettili in cui si interpreta un necromante a capo di un esercito di sottoposti fedeli. Il filmato mostrato durante la vetrina ha approfondito il ciclo di gioco basato sull'evocazione e sulla conquista di questa produzione indipendente dai toni cattivi. È già disponibile su PC. L'idea di ribaltare la prospettiva del giocatore, mettendolo dalla parte dell'antagonista, è il perno attorno a cui ruota l'intera proposta.

Fading Echo Un nuovo trailer ci ha introdotti nel mondo dal taglio cartoonesco di Fading Echo, un gioco di ruolo a base di scontri in cui si manipolano gli elementi per eliminare i nemici e liberare il mondo da una corruzione in espansione. L'uscita è fissata al 21 luglio su PC, mentre l'arrivo su console seguirà nel corso dell'anno. La gestione degli elementi come sistema di combattimento è il tratto su cui lo studio New Tales punta per distinguere il titolo.

Prison of Husks Prison of Husks è un soulslike dal sapore nostalgico, con una grafica volutamente ruvida e un'ambientazione legata all'aldilà. Glass Head Dolls ne ha mostrato un trailer cupo, tra combattimenti tesi e design dei nemici di forte impatto. Il debutto avverrà su PS5. L'estetica a bassa risoluzione, scelta deliberata e non un limite tecnico, è una tendenza ormai consolidata tra gli horror indipendenti che richiamano l'epoca della prima PlayStation.

Forever Skies Forever Skies è un gioco di sopravvivenza a bordo di un dirigibile, ambientato tra le rovine di un disastro ecologico. Già disponibile su PC e PlayStation, riceverà il 27 luglio un nuovo aggiornamento intitolato The Final Echoes, data che coincide anche con l'arrivo del gioco su Xbox. Il titolo dello studio Far From Home era uscito in accesso anticipato, e questo aggiornamento ne segna di fatto il completamento accompagnandolo sull'ultima piattaforma rimasta.

AGX GP Il trailer dai toni al neon di AGX GP ha mostrato il ritmo elevato di questo gioco di corse antigravitazionali, in cui è possibile personalizzare la propria navicella. L'uscita su PC è prossima, con una demo in arrivo l'8 giugno. Il sottogenere delle corse antigravitazionali, orfano di serie storiche come Wipeout e F-Zero, continua a essere presidiato soprattutto da produzioni indipendenti come questa.

Don't Fret Avventura horror psicologica ambientata in una scuola di musica trasformata in incubo, Don't Fret mette i giocatori nei panni di una chitarra senziente capace di "mettere a tacere" gli insegnanti più terrificanti. Il nuovo trailer ha mostrato le atmosfere e ha fissato l'uscita al 1° ottobre di quest'anno, ma è già disponibile una demo su Steam. L'inusuale protagonista, uno strumento musicale dotato di coscienza, è la trovata su cui poggia l'intera identità del gioco.

Marsupilami 2 - Salsa Palombia Microids ha presentato il trailer di annuncio di Marsupilami 2 - Salsa Palombia, platform a scorrimento laterale che vede protagonista il celebre personaggio del fumetto belga. L'uscita su PC e console è imminente e una demo è già accessibile su Steam. Microids ha costruito negli anni un catalogo di adattamenti videoludici di fumetti franco-belgi, di cui questo seguito rappresenta un nuovo tassello.

Dinghai: The Ocean Pillar Gioco di ruolo roguelike in cui si affrontano demoni e divinità antiche, Dinghai: The Ocean Pillar si è presentato con un filmato ricco di combattimenti magici frenetici, scontri con boss imponenti e una direzione artistica curata. L'arrivo su PC è previsto prossimamente. L'ambientazione attinge alla mitologia dell'Asia orientale, un bacino tematico sempre più sfruttato dalle produzioni indipendenti del continente.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Il primo approfondimento "Ones To Watch" della vetrina si è concentrato su Assassin's Creed Black Flag Resynced, la riedizione curata da Ubisoft dell'avventura di Edward Kenway nell'epoca d'oro della pirateria. Un'intervista con il direttore di gioco Richard Knight ha fatto luce sul lavoro svolto da Ubisoft Singapore; l'uscita è fissata al 9 luglio su PlayStation, Xbox e PC. Black Flag, uscito originariamente nel 2013, è tuttora considerato uno dei capitoli più apprezzati della serie, soprattutto per la componente navale.

Blasphemous 2: The Third Sin A sorpresa, The Game Kitchen ha pubblicato senza preavviso un nuovo aggiornamento per Blasphemous 2. Blasphemous 2: The Third Sin è già disponibile su tutte le piattaforme, con nuove aree da esplorare e nemici inediti da affrontare. Lo studio spagnolo ha costruito la propria reputazione proprio sul supporto post-lancio gratuito, una linea che questo aggiornamento conferma.

Defender of the Crown: The Legend Returns Defender of the Crown: The Legend Returns è il rifacimento dell'omonima avventura strategica medievale del 1986. Gli sviluppatori ne hanno mostrato un primo scorcio di gameplay, fissando l'uscita su PC e console al 13 agosto di quest'anno. L'originale, sviluppato da Cinemaware, fu uno dei titoli simbolo della stagione d'oro del personal computer Commodore Amiga.

Holdfast: American Revolution Anvil Game Studios ha presentato il debutto di Holdfast: American Revolution, ultimo aggiornamento per Holdfast: Nations At War. Il nuovo contenuto per lo sparatutto in ambientazione storica, capace di ospitare fino a 150 giocatori, arriverà l'11 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X e S. La serie si è ritagliata una nicchia con le ricostruzioni delle battaglie a fucile ad avancarica dell'epoca napoleonica, ora estese al contesto della guerra d'indipendenza americana.

They Will Come They Will Come è un'avventura steampunk ambientata a bordo di un'enorme aeronave in un 1897 di storia alternativa. Game Pop ne ha condiviso un filmato di gameplay che ne ha evidenziato il taglio cinematografico e inquietante. L'uscita su PC è prevista per luglio. L'ambientazione ucronica di fine Ottocento e l'impostazione a scorrimento bidimensionale ne fanno una proposta dichiaratamente di nicchia.

BioEden Broken Arms Games ha mostrato il trailer di annuncio di BioEden, simulazione naturalistica in cui si deve costruire un santuario rigoglioso per riportare la vita su un pianeta. Il gioco arriverà su PC il 3 settembre, con una versione console più avanti; chi non vuole attendere troverà già una demo su Steam. Il tema della rigenerazione ambientale lo accosta a un filone di simulazioni "costruttive" sempre più diffuso, attente più alla cura dell'ecosistema che al conflitto. Abbiamo già giocato a BioEden: correte a leggere la nostra anteprima!

The Sinking City 2 Seguito dell'horror di sopravvivenza di matrice lovecraftiana, The Sinking City 2 si è mostrato con un nuovo trailer tra atmosfere agghiaccianti e scontri serrati. Una demo è già disponibile su Steam, mentre l'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X e S è fissata al 18 agosto. Lo studio ucraino Frogwares torna così a un marchio segnato da una lunga controversia legale con il precedente editore, risolta a favore degli sviluppatori.

Skatesterre La skater e personaggio dei social Sterre Meijer è intervenuta durante la vetrina per annunciare Skatesterre, un nuovo gioco di skateboard arcade ispirato all'epoca d'oro del genere. L'arrivo su PC è atteso per l'estate 2026. Il riferimento dichiarato è la stagione dei classici alla Tony Hawk's Pro Skater, modello a cui guardano diverse produzioni recenti del filone.

Vampire Survivors: Legacy of the Blood Moon Luca Galante di Poncle è intervenuto in persona per parlare del futuro di Vampire Survivors e di Legacy of the Blood Moon, definita un'espansione "accidentale" del gioco originale. Il contenuto arriverà prossimamente su PC e console. Vampire Survivors, uscito nel 2022, ha di fatto codificato il sottogenere dei "survivor", generando una vasta schiera di imitatori.

The Alters: Last Variable 11 Bit Games ha svelato Last Variable, espansione di The Alters ambientata su un pianeta alieno ostile e incentrata su una versione anziana dello scienziato Jan, personaggio molto apprezzato del gioco base. L'uscita su PC e console è fissata al 13 luglio di quest'anno. The Alters, costruito attorno al tema delle versioni alternative dello stesso protagonista, conferma la vocazione dello studio polacco per i giochi a forte impronta narrativa e morale.

Aniimo Aniimo è un gioco di ruolo dedicato alla cattura di creature dall'aspetto adorabile. Pawprint Studio ne ha mostrato un nuovo filmato di gameplay durante la vetrina, annunciandone l'arrivo su tutte le piattaforme nel terzo trimestre del 2026. Il titolo era tra i nomi confermati in anticipo dagli organizzatori e si inserisce in un genere, quello della raccolta di mostri, dominato da marchi di lungo corso come Pokémon.

Cordura Cordura è un horror psicologico multigiocatore in cui gli antagonisti imitano i tuoi compagni mentre cerchi di sopravvivere. Il nuovo filmato ha illustrato la meccanica centrale, fondata sulla progressiva corruzione della fiducia tra i partecipanti. L'uscita su PC e console è prevista prossimamente. Il meccanismo dell'inganno tra giocatori lo avvicina alle dinamiche di sospetto rese popolari dai giochi di deduzione sociale.

Chronoscript: The Endless End Chronoscript: The Endless End è un'avventura d'azione in cui si interpreta un editor intrappolato all'interno di un manoscritto che si riscrive all'infinito. Il filmato di gameplay ne ha mostrato il mondo a scorrimento laterale realizzato a mano, con uscita su PS5 e Steam fissata all'autunno 2026. Il gioco è pubblicato da Shueisha Games, costola videoludica del colosso editoriale giapponese dietro alcune delle maggiori testate a fumetti.

Impermanence Il trailer di annuncio di Impermanence ha offerto un primo sguardo a questo viaggio horror psicologico in cui si ricostruisce il ricordo di un bambino perduto. L'arrivo su Steam è imminente ed è già possibile aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri. Il tema della rielaborazione del lutto attraverso la ricostruzione dei ricordi colloca il titolo nel filone degli horror narrativi a forte carica emotiva.

The Lift: Supernatural Handyman Simulator The Lift: Supernatural Handyman Simulator è una simulazione spiazzante ispirata alla Fondazione SCP, in cui si vestono i panni di un tuttofare sovrannaturale impegnato a riparare e rinnovare dispositivi complessi. Il direttore di gioco Ivan Slovtsov ne ha parlato durante la vetrina; l'uscita su PC e console è prevista per il 2027, mentre una prova chiusa arriverà su Steam il 14 giugno. L'immaginario della Fondazione SCP, nato come progetto di scrittura collaborativa in rete, continua a essere una fonte ricorrente per gli horror indipendenti.

My Cannibal Family Simulatore di parco a tema in cui l'obiettivo è cibarsi dei visitatori, My Cannibal Family chiede di costruire un'attraente area di sosta per attirare (e raccogliere) ospiti sfortunati. L'uscita su PC e console è fissata al 2027, ma una prova è già disponibile su Steam. La premessa macabra è pubblicata da Raw Fury, editore con una solida tradizione nel sostegno a progetti indipendenti dall'impostazione marcata.

Mistfall Hunter Mistfall Hunter è un extraction game dark fantasy in cui si può collaborare o agire in solitaria per abbattere nemici corrotti dal sangue degli dèi. Il nuovo filmato ha offerto uno sguardo più ravvicinato al suo mondo cupo e al sistema di combattimento corpo a corpo, a distanza e magico. L'arrivo è previsto il 29 luglio su PC, PlayStation e Xbox. La possibilità di affrontare le incursioni anche in solitaria è una concessione non scontata in un genere quasi sempre orientato al gioco di gruppo.

Clive Barker's Hellraiser: Revival Il direttore narrativo Antony De Fault è intervenuto per approfondire la storia alla base di Clive Barker's Hellraiser: Revival, l'avventura horror di sopravvivenza di Saber Interactive. L'uscita su PC e console è attesa entro il 2026. Il progetto riporta nel medium uno dei marchi più riconoscibili dell'orrore cinematografico, con il coinvolgimento dichiarato del creatore originale Clive Barker.

DeadRoot Un trailer di annuncio ha mostrato DeadRoot, un metroidvania medievale dallo stile grafico cartoonesco che vede protagonista una piccola e combattiva lumaca armata fino ai denti. L'arrivo su PC è imminente. Il contrasto tra il protagonista volutamente buffo e l'impianto di gioco impegnativo tipico del genere è la cifra stilistica su cui punta il titolo.

The Road of Dust and Sorrow Sviluppato da Painted Black Games, The Road of Dust and Sorrow è un horror di sopravvivenza in pixel art ispirato a Silent Hill. Il nuovo filmato ha mostrato ampie sezioni di gioco di questa avventura sovrannaturale, in arrivo prossimamente su PC e console; è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri. Il debito dichiarato verso Silent Hill colloca il progetto nel folto gruppo di horror indipendenti che ne rielaborano l'eredità in chiave retrò.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Il direttore di gioco Raul Siqueira ha approfondito il mondo, gli enigmi e le meccaniche di esplorazione tridimensionale di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, la rilettura curata da Crystal Dynamics dell'avventura d'esordio di Lara Croft. L'uscita è fissata al 12 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Il progetto reinterpreta il primo storico capitolo del 1996, da cui prende le mosse l'intera saga dell'archeologa, e segna anche il debutto del marchio sulla nuova console portatile di Nintendo.

1666: Amsterdam Panache Digital ha mostrato una sezione di gameplay esclusiva di 1666: Amsterdam, la nuova avventura intrisa di magia firmata da Patrice Désilets, ideatore di Assassin's Creed. L'arrivo su PC è prossimo, ma il prologo è già giocabile su Steam. Il progetto ha una storia produttiva travagliata alle spalle, essendo rimasto a lungo bloccato da una disputa legale prima di approdare nelle mani dello studio fondato dallo stesso Désilets.

Exodus - Reveal esteso del gameplay A chiudere la vetrina è stato il reveal esteso di Exodus a cura di Archetype Entertainment. L'approfondimento, guidato dal direttore di gioco Chris King, ha affrontato narrazione, scelte, combattimento e compagni di questo gioco di ruolo fantascientifico. Exodus arriverà nei primi mesi del 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Lo studio è guidato da veterani provenienti da BioWare, con alle spalle serie come Mass Effect e Baldur's Gate, un dettaglio che ne ha alimentato fin dall'annuncio le aspettative. Il progetto, come è possibile vedere dalla nostra anteprima di Exodus, sembra davvero ambizioso e la degna chiusura di questo Future Games Show 2026: qual è stato il vostro gioco preferito?