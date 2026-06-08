15 videogiochi da tenere d’occhio se vi siete persi la settimana della Summer Game Fest

Se vi siete persi i migliori annunci di questi giorni, abbiamo deciso di selezionarne 15 per raccontarvi com'è andata la settimana più importante dell'anno del mondo dei videogiochi.

D'accordo, in questa calda settimana di inizio giugno avete deciso di fare un viaggio intorno alla Luna e vi siete persi uno dei periodi più importanti dell'anno per i videogiochi. Speriamo che il viaggio sia stato piacevole, ma siamo sicuri che adesso, tornati sulla Terra, vogliate sapere di cosa abbiamo parlato in questi sette giorni scarsi che hanno visto avvicendarsi i grandi showcase di PlayStation, di XBOX, la grande conferenza della Summer Game Fest, oltre a eventi come il Future Game Show e il Day of the Devs. Abbiamo ovviamente pubblicato un dettagliato riassunto per ciascuno di questi eventi, dove potete trovare un elenco di ogni videogioco che è stato mostrato. Ma voi avete poco tempo, dovete sistemare le valigie e poi ripigliarvi dal jet lag, quindi abbiamo pensato di raccoglierne quindici, quelli che ci sono sembrati più interessanti.

Marvel's Wolverine Senza ombra di dubbio è la grande uscita PlayStation di quest'anno. Marvel's Wolverine è firmato da Insomniac, gli stessi di Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Il videogioco sembra però assai diverso dai suoi predecessori: se l'Uomo Ragno ha sempre quel suo tono scanzonato, giovane e pulito nella sua spettacolarità, l'Arma X è rabbiosa e, con i suoi artigli di adamantio, si fa strada tra gli avversari, facendoli a pezzi. Deve cercare di arrivare a un gruppo di mutanti che è stato rapito ed è tenuto prigioniero in un container. Il video ci mostra un sistema di combattimento furioso, che prevede anche l'assistenza di una spalla: in questo caso è Jean Grey, ovvero colei che diventerà Fenice negli X-Men. La cosa che colpisce di più è il livello di violenza del videogioco: non solo sono i nemici a finire a brandelli, ma anche il corpo di Logan. Nella seconda parte del video vediamo infatti in azione il leggendario potere di guarigione di Wolverine: se il mutante ha abbastanza rabbia in corpo, può rimarginare qualsiasi ferita. Il modo in cui il corpo si trasforma sotto i colpi dei nemici e poi torna in salute è spettacolare. Dopo un inseguimento in moto e uno scontro più duro degli altri, ecco una rapida carrellata che ci presenta altri protagonisti che gli amanti del mondo degli X-Men potranno riconoscere. Pronti a sfoderare gli artigli il 15 settembre di quest'anno su PlayStation 5?

Silent Hill: Townfall Forte della promessa di sfornare un nuovo Silent Hill ogni anno, Konami e Annapurna uniscono le forze per dar vita a Silent Hill: Townfall, firmato dagli scozzesi di Screen Burn, ex No Code. Il videogioco ha come protagonista Simon Ordell, che torna nel paese di St. Amelia per fare i conti con il suo passato. Non sappiamo molto della storia, anzi non sappiamo praticamente niente: questo Silent Hill è forse il più sibillino tra i capitoli che sono arrivati dopo la grande rinascita del remake di Silent Hill 2. Le atmosfere però sono assai inquietanti. Vediamo un mostro inseguire Simon e aggredirlo. Il design della creatura richiama per certi versi la Lying Figure di Silent Hill 2: un sacco di carne senza volto, che si muove in maniera esagitata, anche se questa volta ha mantenuto le braccia. Nel trailer vediamo Simon cercare di distrarlo e poi passare di soppiatto, mostrandoci l'anima stealth del videogioco. Abbiamo però anche modo di vedere che il gioco avrà diversi puzzle e che l'aspetto tecnologico sarà importante (come da tradizione No Code, visto che Stories Untold e Observation si muovevano anch'essi attraverso gli schermi). Simon ha infatti con sé un mini televisore CRT che, secondo le parole del team, sostituirà la storica radio della saga e aiuterà Simon a superare alcuni enigmi. Non vediamo l'ora di poterlo provare con mano e non manca molto: Silent Hill: Townfall arriva il 24 settembre su PlayStation 5 e PC.

ILL Ogni volta che vediamo ILL ci sembra più malato e più brutale di prima. Questo videogioco horror, che ha mostrato il suo brutto grugno ormai da moltissimi anni, sembra finalmente avere uno spiraglio d'uscita. Il trailer, pur restando incredibilmente sibillino, ha i contorni di una storia che comincia a sembrare vera e che fa sempre più paura: c'è qualcosa nel design dei mostri, nella brutalità dello scontro fisico e nell'intensità delle scene che vengono mostrate che colpisce duro come l'acciaio. Questa volta c'è spazio perfino per un pizzico di storia: conosciamo altri esseri umani, li vediamo trasformarsi sotto i nostri occhi e capiamo che il nostro protagonista si ritrova - molto probabilmente - in una situazione più grande di lui. Lo vediamo imbracciare fucili, caricare pistole, utilizzare lame di fortuna per pugnalare alla gola questi esseri aberranti che sfidano le leggi della fisica, diventando enormi, distruggendo corridoi, schivando i colpi, sopravvivendo a ferite letali. In appena due minuti scarsi, ILL ha talmente tanto carburante per i nostri incubi che ne basterebbe la metà. Peccato che la data d'uscita sia ancora un generico 2027.

Control Resonant Control Resonant è diverso rispetto a tutto ciò che Remedy ha firmato fino a questo momento. A essere molto diversa è soprattutto la scala di quello che rappresenta. Remedy stessa lo definisce un videogioco open-ended, rifuggendo almeno in parte la definizione di open world, ma mettendo a disposizione del videogiocatore l'intera città di New York. Le anomalie che abitavano la Oldest House, infatti, sono fuggite da dove le avevamo affrontate con Jesse in Control, e ora tocca a suo fratello Dylan averci a che fare. Solo che Control Resonant non ha intenzione di prendere ciò che Remedy ha fatto con il primo capitolo e di evolverlo: vuole modificare la formula. Via i corridoi del palazzone in cui Jesse cercava suo fratello, via la Pistola di Ordinanza, via perfino l'impianto da sparatutto in terza persona. Resonant è stato presentato come un action adventure con un sistema di combattimento corpo a corpo fisico e velocissimo che sembra avere molto in comune con mostri sacri come Devil May Cry. È una vera scommessa, e sappiamo che a Remedy piace farne. Il trailer è il solito trionfo musicale firmato dall'azienda finlandese e il videogioco è prossimo all'arrivo: il 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PC, con la versione macOS in arrivo successivamente.

God of War Laufey Senza alcun dubbio il trailer più chiacchierato degli ultimi tempi: sì, perché dopo qualche anno di stop, God of War torna su PlayStation, ma cambia molte cose. Prima di tutto Kratos, lo storico protagonista della saga, non è più il personaggio principale della storia. C'è scritto già nel titolo: è Laufey a raccogliere il testimone e a raccontare una storia parallela a quella di God of War del 2018. Il tutto inizia infatti nello stesso momento in cui Kratos e Atreus bruciano i resti della madre di quest'ultimo e della moglie di Kratos: Fey, la gigantessa, la semidea. La vediamo riposare in pace, fino a quando il nostro tocco su "Nuova Partita" non la sveglia di soprassalto. Nemmeno lei ha tempo di farsi tante domande dal momento che, quando si risveglia in questo aldilà popolato dalle divinità decedute, si trova a dover affrontare due nemici formidabili: Sekhmet e Begtse. Venti minuti filati, dal menu iniziale fino allo scontro con Begtse, più che sufficienti per presentarci la nuova protagonista e i due comprimari che l'accompagneranno: un cubo gelatinoso di nome Phranque e un nastro parlante legato alla spada che diventerà l'arma di Fey. Il sistema di combattimento sembra molto più veloce rispetto a quello dei due capitoli precedenti, la magia sembra integrata in maniera più profonda e Santa Monica ha inserito la possibilità di saltare, il che apre nuove strade all'esplorazione delle mappe. Nonostante la presentazione sembrasse far parte di una build già a buon punto, God of War Laufey non ha ancora una data d'uscita precisa, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2027 su PlayStation.

Resident Evil Veronica Da diverso tempo circolava la voce che Capcom stesse lavorando al remake di Resident Evil Code: Veronica, e finalmente ne abbiamo avuto conferma. Anche se il trailer mostrato all'inizio è stato sibillino e ha già cominciato a riscrivere in parte la mitologia del videogioco. Nel filmato viene mostrata Claire che arriva in un appartamento di Parigi e che viene poi rapita dalla Umbrella; nel gioco originale questa sequenza veniva raccontata nella cutscene e prevedeva una fuga di Claire molto più rocambolesca. C'è ancora poco di cui discutere per quanto riguarda Resident Evil Veronica (che in questo remake ha perduto la parola "Code" nel titolo). La protagonista sarà Claire Redfield che, dopo gli eventi di Resident Evil 2, continua a cercare suo fratello Chris e finirà ad avere a che fare con i gemelli Ashford. Il videogioco originale è uno dei più amati dalla community dei fan di Resident Evil. Uscito originariamente su SEGA Dreamcast, a lungo Shinji Mikami - lo storico creatore del primo capitolo - ha dichiarato che Code: Veronica avrebbe meritato di gran lunga di essere il vero terzo capitolo della storia. Non manca molto a rivederlo, perché è in arrivo nel 2027.

Alien: Isolation 2 Più lunga, invece, sarà l'attesa per un altro videogioco horror, appartenente a un franchise nato al cinema quasi cinquant'anni fa. Parliamo ovviamente di Alien: Isolation 2. Per ora sappiamo pochissimo di questa seconda iterazione del brand, sempre in mano a Creative Assembly e sempre prodotta da SEGA, se non quello che si può vedere nel brevissimo teaser mostrato durante l'evento. E che mette già i brividi. Qualche informazione in più ci arriva dal sito ufficiale, dove veniamo a conoscenza del fatto che ambientazione e protagonista sono completamente nuovi. Su un pianeta colonizzato dalla Weyland-Yutani esploreremo Kurosaki Station, sempre avendo alle calcagna il predatore più letale dell'universo: lo xenomorfo. Il videogioco sembra ancora lontano dall'uscita e, oltre che del radar che ci aveva accompagnato nel primo capitolo, bisogna armarsi anche di pazienza.

Gen Atlas A proposito di progetti in sviluppo da tanto tempo, l'ultimo videogioco firmato da Fumito Ueda, ovvero The Last Guardian, è uscito nel 2016. Esattamente dieci anni fa. È quindi stato un privilegio poter vedere il trailer di questo maestro dei videogiochi e del suo nuovo titolo, prodotto da Epic e che finalmente ha un titolo: Gen Atlas. A quanto pare il protagonista è un robot (ricordiamo che il titolo del progetto, fino a questo momento, era proprio Project Robot) e avremo a che fare con colossali mucchi di ferraglia, che potremo perfino pilotare. Ora, è impossibile nascondere che le suggestioni evocate da questo trailer ricordino in qualche modo Shadow of the Colossus. Il nostro avatar robotico, al cospetto del gigante, sembra minuscolo e pare che ci sia anche una meccanica di arrampicata, o comunque di esplorazione della superficie dei giganti con cui avremo a che fare. Il gioco avrà anche delle sezioni da sparatutto, o almeno così sembra, dal momento che nel trailer vediamo il protagonista imbracciare un fucile. Un minuto e quarantacinque pieno di poesia, ma senza una data d'uscita.

The Wolf Among Us 2 La prima stagione di The Wolf Among Us, nel 2013, è stata una delle più amate tra le produzioni di Telltale. Proveniente dalla saga a fumetti Vertigo Comics firmata da Bill Willingham, questo videogioco racconta la storia di Bigby Wolf, il lupo cattivo delle favole, che qui però non è affatto malvagio, anzi: è lui a investigare su una serie di omicidi che hanno colpito il mondo di Fables, nel quale le favole vivono nel nostro presente. L'ambientazione noir, i colpi di scena e la scrittura ben affilata di Telltale avevano fatto innamorare milioni di giocatori, in attesa di un sequel che sembrava non arrivare più. È stata proprio una bella sorpresa rivederlo in questi giorni, più in forma che mai, con Bigby ancora una volta immerso fino alla cintola in un'indagine torbida e piena di sangue. Il videogioco è atteso nel corso del 2027, ma per ora si può fare un bel ripasso della storia fino a questo momento con una versione Remastered del primo capitolo che arriverà entro la fine dell'anno.

Stellar Blade: Blood Rain Shift Up l'aveva detto che era al lavoro su un nuovo capitolo di Stellar Blade. Forse quello che i fan del precedente videogioco non si aspettavano era un cambiamento così radicale: nel trailer di Stellar Blade: Blood Rain non c'è più Eve, ma Evie, e se la differenza a livello di nome non è così grande, sul campo le cose cambiano un bel po'. Evie è più agile e, invece della spada, utilizza dei guanti meccanici con cui colpisce a velocità supersonica gli avversari in un sistema di combattimento che sembra ancora più furioso e veloce di quello del primo capitolo. Un'altra grande differenza è l'ambientazione in cui si muove la protagonista: se il primo Stellar Blade aveva sposato questa atmosfera malinconica del post-apocalittico, con grandi deserti e città ormai ridotte a un relitto, in questo caso Evie sembra muoversi all'interno di una metropoli sconfinata. Ci sono moltissimi personaggi a schermo e i mostri sembrano più minacciosi che mai. Dalle parole di Kim Hyung-tae sappiamo che è ambientato in un futuro remoto rispetto al primo Stellar Blade. Il resto lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, o perfino dei prossimi anni, dal momento che il videogioco non ha ancora una data d'uscita.

Final Fantasy VII Revelation Arriva, a sette anni dall'uscita del primo capitolo di questa gargantuesca operazione remake, l'ultimo tassello della storia: Final Fantasy VII Revelation. Questo videogioco chiude la trilogia nata dalla scomposizione dell'originale del 1997, che con questa operazione è stato espanso, ripensato e in parte perfino riscritto. Final Fantasy VII Revelation sembra rispondere a un imperativo forse non necessario, viste le già enormi dimensioni di Final Fantasy VII Rebirth: ancora di più. Nel corso della Summer Game Fest gli è stato dedicato ampio spazio: si è parlato del fatto che sarà un vero e proprio open world, che i personaggi potranno utilizzare l'Highwind come nel videogioco originale e si è speso anche molto tempo per le Weapons, ovvero gli storici - e davvero ostici - nemici leggendari del videogioco del 1997. Sono stati mostrati anche le meccaniche di combattimento dei due nuovi personaggi giocabili: Vincent Valentine e Cid Highwind. Il primo può trasformarsi in una bestia ferina nel bel mezzo dello scontro, mentre il secondo tiene a bada i nemici con il suo bastone. Inoltre è stato introdotto un nuovo sistema che potrebbe ricordare quello delle classi di alcuni capitoli della serie. Ogni personaggio avrà quattro possibili configurazioni, che non modificheranno le statistiche ma offriranno delle mosse esclusive. Final Fantasy VII Revelation arriva nella primavera del 2027.

Gears of War E-Day La cosa più incredibile di Gears of War E-Day è vedere Marcus Fenix e soci senza la loro enorme armatura! Dopo sette anni da Gears 5, torna la saga con l'idea di raccontare l'inizio della storia, prima ancora che, nel 2006, il buon CliffyB facesse innamorare il mondo con quel carico di malinconia e violenza che era il primo Gears of War. A questo capitolo serve poco per risultare già iconico: le battaglie sono furiose e spietate, e vedere Marcus che si accuccia dietro ogni muretto sparando all'impazzata è sempre un bel viaggio nel tempo. Il video che è stato mostrato ci offre uno stralcio di mondo in cui gli esseri umani stanno ancora reagendo all'arrivo delle Locuste. Il gameplay sembra più in forma che mai: è fisico e potentissimo. Senza la sua armatura, Marcus appare perfino più agile e può arrampicarsi su ostacoli più alti, come i frigoriferi dell'enorme supermercato preso d'assalto dalle Locuste nella demo che è stata mostrata. Gears of War E-Day è atteso per il 6 ottobre 2026 in esclusiva su XBOX e si aggiunge a un autunno di fuoco.

Persona 4 Revival Trent'anni di Persona andavano festeggiati in qualche modo, e ATLUS ha deciso che lo avrebbe fatto svelandoci finalmente la data d'uscita del remake di uno dei capitoli più amati di sempre: Persona 4 Revival. Un'operazione molto simile a quella che, nel 2024, l'azienda giapponese aveva fatto con Persona 3 Reload. Nel video abbiamo avuto modo di apprezzare la rinnovata veste grafica, che sposa uno stile più realistico nelle proporzioni rispetto all'originale, e una maggiore dinamicità nel sistema di combattimento, che sembra più spettacolare che mai. La brutta notizia è che bisogna aspettare ancora qualche mese. Persona 4 Revival è in arrivo il 18 febbraio 2027. Ma non è finita qui: a sorpresa ATLUS ha presentato anche un piccolo teaser che annuncia i lavori su Persona 6. Da questi pochi secondi, il videogioco sembra molto cupo, ma nulla è più oscuro di questa notizia: non c'è ancora una data d'uscita né una finestra di lancio.

Senua Arriva a sorpresa un annuncio da parte di Ninja Theory: un nuovo videogioco della serie Hellblade. Questa volta, tre anni dopo Senua's Saga: Hellblade II, il titolo si riduce all'essenziale e porta il nome della sua protagonista: Senua. Nel trailer che è stato mostrato vediamo proprio la guerriera, sempre interpretata dalla straordinaria Melina Juergens, alle prese con le voci che l'hanno accompagnata sin dalla sua prima comparsa. Il videogioco avrà uno stampo molto cinematografico, alternando violenti scontri con i nemici a momenti di grande impatto emotivo. Ciò che non è cambiato di certo è la potenza espressiva dell'aspetto tecnico, che resta impressionante già da questi pochi momenti che ci sono stati mostrati. Senua è in arrivo nel corso del 2027.

Fable Appena poche settimane fa, Microsoft aveva comunicato la decisione di rimandare Fable di qualche mese. Questo per arrivare in un momento che gli permettesse di respirare adeguatamente in un autunno veramente pieno di uscite di valore, sia in casa XBOX, sia fuori tra le terze parti. Il fantasma di GTA VI aleggia spettrale sul mese di novembre. Il gioco si è mostrato però in forma più che mai allo showcase di XBOX: le ambientazioni sembrano straordinarie e il personaggio di Isabel, l'antagonista del videogioco interpretata da Hayley Atwell, si è presa la luce dei riflettori grazie al suo grande carisma. Questa era anche l'occasione perfetta per definire una volta per tutte la data ufficiale del videogioco che, fino a questo momento, era collocata a un generico febbraio 2027. Questo nuovo inizio per una delle serie che hanno definito la storia di Xbox è fissato per il 23 febbraio del prossimo anno.