Xbox Games Showcase 2026: tutti gli annunci, da Gears of War E-Day alla console del 25° anniversario

Xbox Games Showcase 2026 è andato in scena il 7 giugno, chiudendo una settimana fittissima di eventi che aveva già visto protagonisti lo State of Play di Sony e la Summer Game Fest. Si tratta della prima conferenza dell'era Asha Sharma, subentrata a Phil Spencer alla guida della divisione gaming di Microsoft, e il programma ha riflettuto la volontà dichiarata di rimettere ordine in casa: poche chiacchiere, molte date di uscita, qualche esclusiva di peso e titoli destinati anche ad altre piattaforme. Lo show ha aperto i battenti con un omaggio ai venticinque anni del marchio, prima di lasciare spazio alla raffica di annunci che ripercorriamo qui di seguito.

Il video completo Come ormai da tradizione, però, prima di partire con tutti i giochi mostrati, vi proponiamo il video integrale del XBOX Games Showcase 2026 | Gears of War: E-Day Direct.

Gears of War: E-Day apre con il gameplay e torna esclusiva Ad alzare il sipario è stato Gears of War: E-Day, il prequel sviluppato da The Coalition e People Can Fly ambientato negli eventi dell'Emergence Day. Il filmato ha mostrato una lunga sequenza di gioco: combattimenti urbani tra le strade di una città devastata dall'invasione Locust, ricaricamento attivo, sistema di coperture, fasi corpo a corpo con baionette e coltelli e l'immancabile scontro con una creatura gigante. I protagonisti sono Marcus Fenix e Dominic Santiago, più giovani e privi della loro classica armatura. Il gioco uscirà il 6 ottobre 2026 e resterà esclusiva console Xbox Series X|S, senza approdare quindi su PlayStation 5 o Nintendo Switch 2. Ci sarà anche una Open Beta dal 6 agosto 2026

Fable mostra il suo lato oscuro in un trailer cinematografico Il ritorno di Fable, affidato a Playground Games, si è presentato con un trailer in computer grafica dai toni cupi, in netto contrasto con la dimostrazione di gioco più colorata vista in precedenza. A fare da narratrice/villain è Isabel, Eroina di Wraithmarsh, che descrive un'Albione spezzata e si candida apertamente al ruolo di antagonista del giocatore. È interpretata da Hayley Atwell e il trailer ha anticipato il ritorno di Jack of Blades. Tra le scene compaiono elementi cari alla serie, come le celebri porte parlanti. Dopo il rinvio annunciato nei mesi scorsi, il gioco ha ora una data: 23 febbraio 2027, ma c'è anche l'accesso anticipato per la Premium Edition dal 18 febbraio 2027.

Halo: Campaign Evolved aggiunge missioni inedite e fasi di volo spaziale Il remake del primo Halo, intitolato Campaign Evolved, ricostruisce la campagna di Combat Evolved con grafica ad alta definizione, scene di intermezzo aggiornate e controlli rivisti. La novità più rilevante riguarda tre missioni inedite che fungono da prequel, ambientate un anno prima degli eventi originali e caratterizzate da inedite sezioni di volo e combattimento spaziale, con Master Chief e il Sergente Johnson protagonisti. L'uscita è fissata al 28 luglio 2026 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Windows.

Resonance: A Plague Tale Legacy continua la saga di Asobo Il seguito della serie di Asobo Studio, Resonance: A Plague Tale Legacy, si è mostrato con una sequenza di gameplay e un primo assaggio della nuova storia. L'atmosfera tetra che ha caratterizzato i capitoli precedenti resta il tratto distintivo anche di questo nuovo episodio. Il gioco arriverà il 27 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Persona 4 Revival ha finalmente una data di uscita Dopo mesi di indiscrezioni, Atlus ha confermato il remake di Persona 4 con il titolo Persona 4 Revival. L'uscita è fissata al 18 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e la presentazione ha ribadito l'impianto classico della serie, con il sistema di combattimento a turni che i fan conoscono bene.

State of Decay 3 si rivede dopo un lungo silenzio Tornato sotto i riflettori a distanza di anni dal primo annuncio, State of Decay 3 ha riproposto la formula survival a base di zombie cara a Undead Labs, con un mix di azione e orrore. Il progetto era rimasto a lungo in sordina, ma le parole rassicuranti arrivate nei mesi scorsi dai vertici di Xbox Game Studios trovano ora riscontro in questa nuova apparizione. L'uscita è prevista nel corso del 2027.

Sea of Thieves introduce le Custom Seas con un aggiornamento gratuito Sea of Thieves riceverà un corposo aggiornamento gratuito incentrato sulle Custom Seas. La nuova modalità consente ai giocatori di creare le proprie esperienze personalizzate, con un approccio vicino a quello visto in Fortnite. L'aggiornamento sarà distribuito il 18 giugno 2026.

Metro 2039 riporta la serie in territori cupi Il nuovo capitolo della saga, Metro 2039, conferma l'identità da sparatutto in prima persona del franchise. Sempre sviluppato in un'Ucraina martoriata dalla guerra, l'ambientazione resta opprimente e claustrofobica, in linea con la tradizione della serie. Il gioco sarà ambientato in una Mosca post-apocalittica che dovrà fare i conti col "Fuhrer Hunter". La data di uscita è collocata a febbraio 2027.

Bad Magpie nasconde una storia inquietante dietro un'apparenza tenera Bad Magpie, sviluppato dallo studio esordiente Milktooth, segue una gazza con una sola ala in quella che sembra una vicenda delicata. Sotto la superficie, però, il gioco lascia intravedere una trama dai risvolti decisamente più cupi. Il debutto è atteso nel 2027.

Wo Long 2: Wings of Ember rilancia l'azione di Team Ninja Team Ninja è tornato con Wo Long 2: Wings of Ember. Si tratta del seguito di Wo Long: Fallen Dynasty, soulslike ambientato in una Cina dei Tre Regni venata di mitologia. Il seguito ripropone il combattimento basato sulla scherma di ispirazione orientale e l'elemento mistico tipico della serie. L'uscita è prevista per l'inizio del 2027.

Join Us mette il giocatore a capo di una setta Sul versante più leggero, Join Us è un cooperativo per quattro giocatori in cui si fonda e si gestisce una propria setta del giorno del giudizio. Tra reclutamento di adepti, costruzione di insediamenti e personalizzazione del sistema di credenze, il gioco è atteso per marzo 2027.

Senua amplia l'universo di Hellblade Ninja Theory ha mostrato Senua, avventura d'azione ambientata nell'universo di Hellblade. La protagonista, guerriera celtica, si ritrova sospesa tra la vita e la morte in una visione frammentata del purgatorio. Il titolo, semplicemente "Senua", suggerisce un maggiore peso dell'azione rispetto ai capitoli precedenti, più contemplativi. L'uscita è prevista nel 2027.

Doom: The Dark Ages riceve l'espansione Revelations id Software ha annunciato Revelations, espansione per Doom: The Dark Ages che aggiunge missioni, trama, nemici e armi inedite. Tra le novità, una lancia misteriosa che sembra sostituire, almeno temporaneamente, lo scudo del protagonista. Il contenuto sarà disponibile dal 7 luglio 2026.

Crazy Taxi: World Tour riporta in scena la guida sopra le righe SEGA ha confermato il ritorno di Crazy Taxi con Crazy Taxi: World Tour, revival che porta la formula classica oltre i confini di San Francisco. Si torna nei panni di Axel, alle prese con un gruppo di villain mascherati che gli hanno rubato il taxi. L'uscita è prevista nel 2027. È il primo nuovo capitolo inedito della serie SEGA dopo molti anni, e rilancia la formula arcade originale (clienti da portare a destinazione contro il tempo) in un'epoca moderna, con anche una struttura multigiocatore.

Xbox Series X25: la console del 25° anniversario in verde trasparente A celebrare i venticinque anni del marchio è arrivato l'hardware dedicato: la Xbox Series X25 Limited Edition adotta per la prima volta su Series X una scocca trasparente in verde, omaggio dichiarato all'Xbox originale e alla colorazione "OG Green". Mantiene potenza e prestazioni della Series X con un taglio di archiviazione da 1 TB, mentre la "X" si illumina di verde all'accensione, accompagnata dal logo del 25° anniversario sul frontale. Insieme alla console arriva il controller wireless X25 Special Edition, anch'esso trasparente, con il ritorno dei colori originali dei tasti ABXY e dossi ispirati ai pulsanti bianco e nero del primo pad "Duke". Il controller uscirà a ottobre 2026, la console a novembre 2026, venduta in bundle con il pad ma disponibile anche separatamente; prezzi e dettagli sui preordini saranno comunicati in seguito.

Age of Empires 4 si espande con Raiders of the North La strategia non è mancata: Age of Empires 4 riceverà l'espansione Raiders of the North, a tema vichingo. Tra scontri tra eserciti e raccolta di risorse, il contenuto aggiuntivo è atteso per l'autunno 2026. Si tratta di una nuova espansione per il gioco di strategia in tempo reale, in continuità con il supporto post-lancio del titolo.

Minecraft Dungeons 2 torna nei sotterranei Mojang ha presentato Minecraft Dungeons 2 con un filmato in computer grafica seguito da una sequenza di gioco. Nelle immagini un gruppo di avventurieri esplora e combatte attraverso ambienti sotterranei. Il gioco uscirà il 29 settembre 2026 su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Magicians: The Devil's Deal punta su un'estetica da prestigiatore Tra le proposte più particolari, Magicians: The Devil's Deal è un gioco che trasforma carte, anelli e bacchette in strumenti d'attacco. È un'avventura d'azione narrativa in prima persona ambientata a Theatreland, una reinterpretazione incubo della Londra vittoriana. Il protagonista è Jacob, un mago da palcoscenico caduto in disgrazia e legato a un patto con il Diavolo. L'identità visiva è tutta giocata sull'illusionismo, con uno stile riconoscibile, mentre il sistema di combattimento ruota interamente attorno ai trucchi da illusionista usati come armi e per plasmare i livelli. L'uscita è prevista nel 2027 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Valor Mortis e il Napoleone di Vincent Cassel One More Level ha mostrato un nuovo trailer di Valor Mortis, soulslike d'azione in prima persona dagli autori di Ghostrunner. Ambientato in una visione distorta delle guerre napoleoniche, il gioco mette il giocatore nei panni di un ex soldato che risorge dalla morte. Nel filmato è stato svelato che a doppiare Napoleone Bonaparte è l'attore Vincent Cassel. L'uscita è fissata al 24 settembre 2026 su Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5, con disponibilità al day one nel Game Pass.

The Elder Scrolls Online e la Gilda dei Ladri The Elder Scrolls Online ha annunciato la sua Season One, in arrivo l'8 luglio. La nuova stagione introduce una trama dedicata alla Gilda dei Ladri, a cui si aggiungono un evento in mare aperto, l'incontro con il Principe della Follia e una serie di nuove sfide e ricompense. Il gioco è inoltre ora disponibile nel PC Game Pass, entrando a pieno titolo nella libreria Xbox Play Anywhere.

Le infestazioni di Fallout 76 Bethesda ha presentato l'aggiornamento gratuito Infestations per Fallout 76, già disponibile per tutti i giocatori. L'update popola di nuove minacce le località ormai familiari dell'Appalachia, con in palio bottino di pregio e nuovi mod leggendari a 4 stelle per armi e armature. In parallelo è partita la nuova stagione Appalachia Under Siege, che premia con ricompense a tempo chi accumula punti completando sfide e attività.

Microsoft Flight Simulator 2024 vola sui parchi nazionali statunitensi Microsoft Flight Simulator 2024 si è mostrato con un aggiornamento dedicato alla bellezza degli Stati Uniti, realizzato in collaborazione con i parchi nazionali reali. Tra le nuove location sorvolabili figurano la Death Valley, lo Yosemite e il Crater Lake, ricostruite con grande cura per il dettaglio.

Where Winds Meet: Hidden Mountain amplia il mondo di gioco Where Winds Meet ha ricevuto un aggiornamento gratuito intitolato Hidden Mountain, con un trailer dedicato ad ambienti suggestivi e nuove fasi di combattimento. Where Winds Meet è un action RPG a mondo aperto di ambientazione cinese (periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni), è disponibile gratuitamente su Xbox a partire da oggi. Tra le novità dell'update c'è anche l'aggiunta di gare aeree. Il contenuto arriverà a luglio 2026.

Castlevania: Belmont's Curse celebra il quarantennale della serie Per i quarant'anni del franchise, Konami ha mostrato Castlevania: Belmont's Curse, un nuovo capitolo bidimensionale dall'impianto corposo e dalla mappa intricata sviluppato da Konami con Evil Empire e Motion Twin (gli autori di Dead Cells). Ambientato 23 anni dopo Castlevania: Dracula's Curse del 1989 e la protagonista è Rose Belmont, figlia di Trevor. L'ambientazione è una Parigi devastata. L'uscita è fissata al 15 ottobre 2026.

Lo stile Ghibli di Vivarium Tra le première mondiali figura anche Vivarium, un'avventura life sim ispirata ai classici anime disegnati a mano per il cinema e la televisione. Sviluppato da Studio Meadowflower e pubblicato da Serenity Forge, in collaborazione con Shochiku e Crunchyroll, il gioco propone un mondo a forma di terrario abitato da residenti bizzarri, un sistema temporale dinamico e una narrazione non lineare modellata dalle scelte del giocatore. L'uscita è prevista nel 2027.

Persona 6 si concede solo un breve teaser Sul palco è comparso anche Persona 6, ma in forma estremamente contenuta: nessun gameplay e nessuna presentazione del nuovo cast. Il teaser, dalle tinte verdi tipiche della saga, ha mostrato un cimitero e alcuni collage di volti ritagliati, senza alcuna data di uscita. Per maggiori dettagli sarà necessario attendere i primi filmati veri e propri da parte di Atlus.

Spyro: A Realm Beyond riporta in scena il drago viola Tra le sorprese, il ritorno di Spyro con Spyro: A Realm Beyond, accolto con entusiasmo da chi è cresciuto con la serie. Sviluppato da Toys for Bob, il trailer ha mostrato l'iconico drago viola e nuove meccaniche imperniate sul volo. L'uscita è prevista per la primavera 2027. Volete saperne di più? Ecco la nostra anteprima di Spyro: A Realm Beyond

Clockwork Revolution svela personaggi e atmosfere steampunk inXile Entertainment ha mostrato Clockwork Revolution, gioco di ruolo dall'estetica steampunk in cui si alternano ambienti in prima persona curati e i ritratti di alcuni dei personaggi principali. Il gioco parla di Morgan e la sua banda, i Rotten Row Hooligans. Il loro colpo va storto e, in seguito allo scontro con Lady Ironwood, il Cronometro proietta il protagonista nel passato. La formula di gioco richiama atmosfere già viste in produzioni come Dishonored e BioShock. Sarà esclusiva console Xbox.

Call of Duty: Modern Warfare 4 chiude lo show con il ritorno della modalità DMZ A suggellare la conferenza è stato Call of Duty: Modern Warfare 4, di cui si è mostrata per la prima volta la nuova versione della modalità DMZ, l'estrazione tornata dopo l'assenza degli ultimi capitoli. Il trailer si è aperto in un'abitazione nordcoreana, tra trasmissioni nazionali, pioggia e neve, per poi spostarsi in una "zona di esclusione" che fa da teatro alla modalità: l'obiettivo è infiltrarsi, scegliere quali obiettivi perseguire e cosa recuperare, per poi riuscire a estrarsi indenni. Una sequenza sotterranea ha enfatizzato l'uso della visione notturna, prima che un giocatore venisse sorpreso e abbattuto da un nemico. Sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision, il gioco uscirà il 23 ottobre 2026 su Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2, senza versioni per la passata generazione di console. Avete letto la nostra anteprima di DMZ?