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Il nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4 mostra la modalità a estrazione "DMZ"

Call of Duty: Modern Warfare 4 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer incentrato soprattutto sulla modalità "DMZ", ovvero lo stile a estrazione secondo Call of Duty.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/06/2026
Un personaggio di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Con la serie che ormai fa parte delle produzioni interne di Microsoft, anche quest'anno l'Xbox Games Showcase si è concluso con un lungo trailer del gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 4, in questo caso incentrato soprattutto sulla nuova modalità a estrazione "DMZ".

Si tratta dell'interpretazione di Infinity Ward del sotto-genere che sta andando particolarmente di moda nell'ambito degli sparatutto in prima persona, come dimostrato da Escape from Tarkov, ARC Raiders e Marathon, un appuntamento a cui la celebre serie di Activision, punto di riferimento degli FPS, non poteva mancare.

Vediamo dunque la modalità DMZ in azione in questo nuovo video riportato qui sotto, dal quale possiamo farci un'idea più precisa di come funzioni questa tipologia di partita.

Azione multiplayer cooperativa

In base a quanto mostrato nel nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 4, la modalità DMZ prevede gruppi compatti di giocatori alle prese con missioni che hanno elementi PvE di una certa intensità, con l'estrazione finale.

Nel video vediamo una squadra composta da tre giocatori, che si riducono poi a uno, combattere all'interno di un'ampia area con approcci piuttosto liberi all'esplorazione e al combattimento, estrarre informazioni e materiali e poi cercare di uscire vivi dalla situazione.

Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento

Non è una missione semplice, e il gameplay mostra come si possono sviluppare le situazioni nel gioco, con numerose variabili che entrano in azione e possono modificare le strategie di volta in volta.

Potete trarre maggiori informazioni sulla modalità DMZ dalla nostra anteprima dedicata, in cui spieghiamo come Call of Duty, con questa, torna per sfidare ARC Raiders e Escape from Tarkov. Alcune novità e la mappa Hajin erano inoltre state presentate nelle ore scorse.

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