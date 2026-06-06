Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta le novità di DMZ e la mappa Hajin

DMZ si ripresenta come una modalità profondamente rinnovata, definita dagli sviluppatori come la "definitiva esperienza extraction" del franchise . Non è più la versione sperimentale introdotta come beta in Modern Warfare 2 nel 2022, ma una vera sandbox di combattimento viva, in cui i giocatori possono affrontare missioni narrative ambientate durante il conflitto tra le due Coree, risolvere puzzle ambientali, seguire obiettivi strutturati oppure lasciarsi guidare dal gameplay emergente fatto di loot, combattimenti, negoziazioni e tradimenti.

Come anticipato nei giorni scorsi, la modalità DMZ tornerà anche in Call of Duty: Modern Warfare 4 e oggi Activision Blizzard e Infinity Ward hanno condiviso nuovi dettagli sulle tante novità in arrivo.

La mappa Hajin e le migliorie introdotte grazie alla community

La nuova DMZ è ambientata nella mappa Hajin, un'area di guerra contaminata da radiazioni, caratterizzata da condizioni ambientali instabili e forze ostili che si muovono dinamicamente nella zona. L'obiettivo delle squadre è recuperare ed estrarre tecnologia militare avanzata lasciata sul campo, operando come asset non ufficiali in un territorio estremamente volatile.

Rispetto alle precedenti iterazioni, DMZ introduce numerosi miglioramenti richiesti dalla community, tra cui una zona sicura senza combattimento dove riorganizzarsi e commerciare, nuove attività esplorative e una struttura narrativa più marcata. Il mondo di gioco è in costante evoluzione grazie a meteo variabile, obiettivi che cambiano in tempo reale e pattuglie nemiche che reagiscono alle azioni dei giocatori, rendendo ogni estrazione imprevedibile.

Questo è solo un riassunto delle principali novità: per un quadro completo vi rimandiamo alla nostra anteprima dedicata alla DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4.