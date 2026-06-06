0

Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta le novità di DMZ e la mappa Hajin

DMZ torna in Modern Warfare 4 in una versione profondamente rinnovata: nuova mappa Hajin, missioni narrative, puzzle ambientali e un mondo dinamico che evolve a ogni incursione.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Soldati nella modalità DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
Articoli News Immagini

Come anticipato nei giorni scorsi, la modalità DMZ tornerà anche in Call of Duty: Modern Warfare 4 e oggi Activision Blizzard e Infinity Ward hanno condiviso nuovi dettagli sulle tante novità in arrivo.

DMZ si ripresenta come una modalità profondamente rinnovata, definita dagli sviluppatori come la "definitiva esperienza extraction" del franchise. Non è più la versione sperimentale introdotta come beta in Modern Warfare 2 nel 2022, ma una vera sandbox di combattimento viva, in cui i giocatori possono affrontare missioni narrative ambientate durante il conflitto tra le due Coree, risolvere puzzle ambientali, seguire obiettivi strutturati oppure lasciarsi guidare dal gameplay emergente fatto di loot, combattimenti, negoziazioni e tradimenti.

La mappa Hajin e le migliorie introdotte grazie alla community

La nuova DMZ è ambientata nella mappa Hajin, un'area di guerra contaminata da radiazioni, caratterizzata da condizioni ambientali instabili e forze ostili che si muovono dinamicamente nella zona. L'obiettivo delle squadre è recuperare ed estrarre tecnologia militare avanzata lasciata sul campo, operando come asset non ufficiali in un territorio estremamente volatile.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+7
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Rispetto alle precedenti iterazioni, DMZ introduce numerosi miglioramenti richiesti dalla community, tra cui una zona sicura senza combattimento dove riorganizzarsi e commerciare, nuove attività esplorative e una struttura narrativa più marcata. Il mondo di gioco è in costante evoluzione grazie a meteo variabile, obiettivi che cambiano in tempo reale e pattuglie nemiche che reagiscono alle azioni dei giocatori, rendendo ogni estrazione imprevedibile.

Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 4 punta alla libertà di movimento

Questo è solo un riassunto delle principali novità: per un quadro completo vi rimandiamo alla nostra anteprima dedicata alla DMZ di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta le novità di DMZ e la mappa Hajin