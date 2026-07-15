Call of Duty: Modern Warfare 4 svela Kill Block, una mappa con oltre 500 configurazioni possibili

Ambientata all'interno del blindatissimo West Bridge Advanced Military Training Facility, questa nuova location è pensata per rivoluzionare il design tradizionale delle mappe della serie, introducendo un concetto inedito: un ambiente di fuoco reale adattivo, capace di riconfigurarsi fisicamente tra una partita e l'altra , dando vita a oltre 500 configurazioni possibili .

Activision e Infinity Ward hanno presentato Kill Block , una nuova mappa multigiocatore che verrà introdotta con Call of Duty: Modern Warfare 4 , che prevede campi di battaglia modulari in continua mutazione. L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, che trovate qui sotto.

I dettagli della nuova mappa

Stando ai dettagli, il cuore della mappa è composto da tre enormi strutture modulari in acciaio chiamate Slab (Lastre). Questi colossi metallici, spinti da motori industriali ad alta potenza e guidati da un complesso sistema di binari a terra, possono assumere centinaia di configurazioni geometriche diverse. Il risultato è un campo di battaglia che cambia costantemente: una linea di tiro aperta in un match può trasformarsi in un vicolo cieco claustrofobico in quello successivo, costringendo i giocatori a ripensare rotazioni, strategie e approcci tattici a ogni nuova partita.

Kill Block è stata progettata per esaltare il combattimento ravvicinato e l'improvvisazione, e al lancio supporterà diverse modalità, tra cui Scontro 3v3, variante ad alta tensione della classica Gunfight, e la nuovissima Scontro 10v10, che porta per la prima volta le regole di Gunfight in un formato a 20 giocatori, creando un caos frenetico all'interno del labirinto industriale della mappa. Altre modalità tradizionali e a obiettivi verranno integrate nelle stagioni post‑lancio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 4 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC dal 23 ottobre.