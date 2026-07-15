Assassin's Creed Black Flag Resynced riceverà la modalità New Game Plus con un aggiornamento

Assassin's Creed Black Flag Resynced è disponibile da pochissimi giorni, quindi è ancora presto per parlare in modo esteso del supporto post‑lancio. Nonostante ciò, è già arrivata una conferma importante: uno dei prossimi aggiornamenti introdurrà la modalità New Game Plus.
La notizia arriva direttamente da Richard Knight, game director del progetto, durante un'intervista con il canale YouTube JorRaptor. Knight non ha fornito una data di uscita, ma ha spiegato che i lavori sono già iniziati e che si tratta di una delle priorità attuali del team.
New Game Plus, nuovi costumi e una possibile funzione per rigiocare le missioni
"Ok, questa è una cosa che posso dire: sì, ci stiamo lavorando proprio adesso", ha detto Knight alla domanda se è in lavorazione una modalità New Game Plus. "È una delle cose in cima alla nostra lista. Anche perché, ne è stata realizzata una per Assassin's Creed Shadows, quindi per noi è considerata una funzionalità a basso rischio. Ci stiamo ancora lavorando, quindi non posso promettere una data precisa o qualcosa del genere, ma sì, ci stiamo decisamente lavorando."
Alla domanda sulle possibili ricompense esclusive ottenibili in questa modalità, Knight ha spiegato che il team sta ancora discutendo i dettagli, ma che l'intenzione è quella di includere premi interessanti.
"Se dipendesse da me, assolutamente sì. Credo ci siano ancora discussioni interne sulla produzione, su cosa possiamo fare e quanto tempo richiede. Ogni oggetto che realizziamo ha bisogno di un modello, e a volte anche di elementi come un particolare tipo di tessuto, insomma, un sacco di cose. Ma sì, sicuramente: è il motivo per cui ho giocato al New Game Plus di Shadows, no? Voglio quelle ricompense."
Nella stessa intervista si è parlato anche della possibilità di aggiungere un'opzione per rigiocare le missioni. La funzionalità è stata esplorata internamente, ma secondo Knight l'attuale versione del motore Anvil non dispone ancora della tecnologia necessaria per supportarla: implementarla richiederebbe un notevole lavoro aggiuntivo.
Infine, Knight ha confermato che i costumi legacy di Ezio e Altair sono previsti per un aggiornamento futuro, anche se al momento non esiste una finestra di lancio. Ha inoltre invitato i giocatori a non dare per scontato che gli asset individuati tramite datamining arriveranno nel gioco, ricordando che i file di sviluppo includono spesso contenuti inutilizzati o provvisori.