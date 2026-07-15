Assassin's Creed Hexe, spuntano dettagli su ambientazione, gameplay, edizioni e uscita

Queste aree, riferisce il leaker, sarebbbero una grande regione forestale, alcune città (si parla di Norimberga e Wurzburg collegate fra di loro, a conferma di recenti rumor) e delle zone di collegamento con fiumi, avamposti e territori rurali.

Secondo Rogue Tx, il gioco non vanterà una struttura open world estremamente ampia e dispersiva , come gli ultimi episodi di Assassin's Creed, bensì includerà una mappa su larga scala con un'impostazione più lineare e tre macro aree principali.

La fonte conferma che la trama di Hexe si svolgerà nel periodo dei processi alle streghe , sullo sfondo della Germania del XVI secolo, e avrà come protagonista Anika, una giovane ragazza che si ritrova coinvolta in una situazione pericolosa proprio nel mezzo di un periodo segnato da paura e persecuzioni.

Un sistema ispirato al passato della serie

Ricordate la nostra recensione di Assassin's Creed Syndicate - Jack lo Squartatore? Secondo Rogue Tx, Hexe riprenderà alcuni degli elementi utilizzati in quell'espansione, nella fattispecie un sistema legato alla paura che consentirà di aumentare il grado di terrore dei PNG.

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Innescando queste reazioni assisteremo a comportamenti diversi: alcuni personaggi si faranno prendere dal panico, altri sbaglieranno quando proveranno a colpirci, altri ancora decideranno di fuggire via e dunque abbandonare completamente la zona.

La magia è stata rimossa nel corso dello sviluppo, ha confermato il leaker, ma il gioco punterà ugualmente su determinate atmosfere, condizioni ambientali pensate per aumentare la tensione fra nebbia fitta, tetti crollati e visibilità ridotta.

Anche il comparto audio contribuirà in tal senso, con i rumori dei nemici dietro una parete che vengono attenuati in base alla distanza, rendendo più difficile capire se qualcuno si trova nelle vicinanze. Il gameplay punterà molto sulla furtività e si parla di sistemi di eliminazione più avanzati in un ambiente che rende più difficile muoversi senza essere scoperti.

Secondo Rogue Tx il lancio di Assassin's Creed Hexe sarebbe previsto internamente per giugno 2027 e uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S con tre differenti edizioni: standard da 69,99 dollari, Deluxe Edition da 89,99 dollari e Collector's Edition da 119,99 dollari.