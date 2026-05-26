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Un ex director di Assassin's Creed Hexe ha imparato a programmare usando l'IA: "faceva schifo"

L'IA sembra un elemento fondamentale nello sviluppo dei videogiochi, ma non sempre è così utile come ha scoperto un ex director di Assassin's Creed Hexe che ha imparato a programmare correggendo gli errori dell'IA.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   26/05/2026
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Assassin's Creed Codename Hexe
Assassin's Creed Codename Hexe
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Clint Hocking, ex Ubisoft, ha parlato con Edge Magazine della sempre maggiore centralità degli strumenti potenziati dall'Intelligenza Artificiale nel mondo dello sviluppo videoludico e ha raccontato la sua esperienza con l'IA.

Nello specifico, spiega che lui per primo ha imparato a programmare usando l'IA, nel senso che ha dovuto correggere tutti gli errori fatti da ChatGPT e questo lo ha aiutato a migliorare.

Il commento dell'ex director di Assassin's Creed Hexe

Hocking afferma: "È stato brutale. ChatGPT faceva un po' schifo. Non sapeva davvero come programmare. Era tutto rotto."

Clint Hocking
Clint Hocking

Continua: "Per lo più ero io che cercavo di fare il debug del codice senza sapere come programmare io stesso." Dopo circa metà anno passato a sistemare gli errori fatti da ChatGPT, a quanto pare spesso fino a tarda notte, Hocking ha infine imparato a programmare in Javascript. Spiega che a quel punto ha smesso di usare strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale per scrivere codice.

Assassin's Creed Hexe perde un altro director, inoltre gli elementi "magici" sarebbero stati rimossi Assassin's Creed Hexe perde un altro director, inoltre gli elementi magici sarebbero stati rimossi

Alla fine Hocking è riuscito ad apprendere le nozioni che desiderava, ma ammette "che in un certo senso ha imparato a programmare nonostante ChatGPT", che paragona a un tutor più che a un'alternativa, e per giunta piuttosto "indisciplinato".

Hocking, ricordiamo, è stato il director di Far Cry 2 e ha per qualche tempo guidato il team di Assassin's Creed Hexe in quanto creative director, prima di lasciare Ubisoft.

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