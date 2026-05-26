Un ex director di Assassin's Creed Hexe ha imparato a programmare usando l'IA: "faceva schifo"

Clint Hocking, ex Ubisoft, ha parlato con Edge Magazine della sempre maggiore centralità degli strumenti potenziati dall'Intelligenza Artificiale nel mondo dello sviluppo videoludico e ha raccontato la sua esperienza con l'IA.

Nello specifico, spiega che lui per primo ha imparato a programmare usando l'IA, nel senso che ha dovuto correggere tutti gli errori fatti da ChatGPT e questo lo ha aiutato a migliorare.