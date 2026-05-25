007 First Light avrà il precaricamento solo su PS5: Steam e Xbox rimangono a bocca asciutta

Una pratica spesso comune su PC e console è la possibilità di fare il precaricamento di un videogioco, ovvero scaricarlo prima ancora della pubblicazione. Ovviamente non è possibile avviarlo fino a quando non viene attivato, nel giorno e ora predefinito, ma è un'opzione molto utile per i giochi più grossi, così da poter giocare immediatamente al lancio ed evitare inutili attese di download.
Anche 007 First Light, il nuovo gioco d'avventura e azione di IO Interactive, avrà il precaricamento, ma unicamente su PS5.
Il commento degli autori di 007 First Light
Tramite il subreddit ufficiale, il rappresentante di IO Interactive Arti_IOI ha affermato: "Sfortunatamente devo confermare che 007 First Light non avrà il precaricamento su Steam o Xbox. Il primo momento in cui potrete scaricare il gioco su Steam e Xbox sarà legato al momento di pubblicazione ufficiale. PlayStation sarà l'unica piattaforma con il precaricamento, in quanto è obbligatorio sulla piattaforma".
Non è però stato spiegato perché IO Interactive abbia deciso di non rendere disponibile il precaricamento anche su Steam e Xbox. Potrebbe essere conseguenza di un accordo con Sony, oppure la volontà di ridurre al minimo il rischio di leak.
Ovviamente i giocatori su Reddit non hanno apprezzato questo "favoritismo" e hanno affermato ad esempio che è "frustrante essere trattati come piattaforme inferiori in questo modo. Fa sentire i consumatori svalutati". Altri affermano che l'accesso anticipato di 24 ore in caso di preordine del gioco è praticamente inutile per chi ha una connessione lenta, visto che 80 GB possono richiedere una giornata per chi ha una rete limitata.
Segnaliamo infine che 007 First Light mostra tutta la prima campagna in video, anticipando possibili leak.
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