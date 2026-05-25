007 First Light avrà il precaricamento solo su PS5: Steam e Xbox rimangono a bocca asciutta

Una pratica spesso comune su PC e console è la possibilità di fare il precaricamento di un videogioco, ovvero scaricarlo prima ancora della pubblicazione. Ovviamente non è possibile avviarlo fino a quando non viene attivato, nel giorno e ora predefinito, ma è un'opzione molto utile per i giochi più grossi, così da poter giocare immediatamente al lancio ed evitare inutili attese di download.

Anche 007 First Light, il nuovo gioco d'avventura e azione di IO Interactive, avrà il precaricamento, ma unicamente su PS5.