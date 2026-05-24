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Gran Turismo 7 svela le auto in arrivo l'11 giugno con un nuovo trailer

Sony ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Gran Turismo 7, nel quale viene indicato quali sono le nuove automobili in arrivo nel videogioco l'11 giugno.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/05/2026
Una porche in Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
News Video Immagini

Polyphony Digital ha pubblicato un teaser trailer per il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7: il filmato è stato mandato in onda durante il Gran Turismo World Series 2026 Rd.1 di Milano e ha confermato che sono in arrivo quattro moderne auto di Le Mans e del World Endurance Championship (oltre alla safety car).

L'aggiornamento è previsto per l'11 giugno: vediamo il video e i dettagli.

Il trailer di Gran Turismo 7

Le auto in arrivo in Gran Turismo 7 sono le seguenti:

  • BMW M Hybrid V8
  • Ferrari 499P
  • Peugeot 9X8
  • Porsche 963
  • Porsche 911 Turbo S safety car

Come sempre si tratta di un aggiornamento gratuito, quindi appena sarà disponibile non dovrete far altro se non scaricare i dati e accedere ai nuovi mezzi (soddisfando i requisiti necessari, probabilmente). Supponiamo che le auto non saranno l'unica novità dell'update di giugno, ma per nuovi dettagli dovremo probabilmente attendere ancora qualche tempo.

Gran Turismo 7 ha raggiunto cifre incredibili: gli utenti mensili aumentano sempre di più Gran Turismo 7 ha raggiunto cifre incredibili: gli utenti mensili aumentano sempre di più

Ricordiamo infine il precedente aggiornamento di Gran Turismo 7: tre nuove auto, compresa una Porsche, e varie altre novità.

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