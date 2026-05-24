Gran Turismo 7 svela le auto in arrivo l'11 giugno con un nuovo trailer

Polyphony Digital ha pubblicato un teaser trailer per il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7: il filmato è stato mandato in onda durante il Gran Turismo World Series 2026 Rd.1 di Milano e ha confermato che sono in arrivo quattro moderne auto di Le Mans e del World Endurance Championship (oltre alla safety car).
L'aggiornamento è previsto per l'11 giugno: vediamo il video e i dettagli.
Il trailer di Gran Turismo 7
Le auto in arrivo in Gran Turismo 7 sono le seguenti:
- BMW M Hybrid V8
- Ferrari 499P
- Peugeot 9X8
- Porsche 963
- Porsche 911 Turbo S safety car
Come sempre si tratta di un aggiornamento gratuito, quindi appena sarà disponibile non dovrete far altro se non scaricare i dati e accedere ai nuovi mezzi (soddisfando i requisiti necessari, probabilmente). Supponiamo che le auto non saranno l'unica novità dell'update di giugno, ma per nuovi dettagli dovremo probabilmente attendere ancora qualche tempo.
Ricordiamo infine il precedente aggiornamento di Gran Turismo 7: tre nuove auto, compresa una Porsche, e varie altre novità.
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