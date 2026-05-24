Gran Turismo 7 svela le auto in arrivo l'11 giugno con un nuovo trailer

Polyphony Digital ha pubblicato un teaser trailer per il prossimo aggiornamento di Gran Turismo 7: il filmato è stato mandato in onda durante il Gran Turismo World Series 2026 Rd.1 di Milano e ha confermato che sono in arrivo quattro moderne auto di Le Mans e del World Endurance Championship (oltre alla safety car).

L'aggiornamento è previsto per l'11 giugno: vediamo il video e i dettagli.