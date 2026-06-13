Final Fantasy VII Revelation non includerà Bone Village, conferma Naoki Hamaguchi

Final Fantasy VII Revelation proporrà alcune modifiche rispetto al gioco originale, tra cui l' assenza di Bone Village , un luogo dove si potevano trovare degli oggetti davvero interessanti. La conferma arriva direttamente dal director Naoki Hamaguchi , che in un'intervista concessa a RPG Site ha spiegato quali aree saranno incluse e quali invece resteranno escluse dalla nuova versione.

I luoghi rimasti

"Bone Village non sarà presente, ma sarà possibile tornare a visitare North Wood e il Tempio degli Antichi", ha dichiarato Hamaguchi. La scelta segue quella già vista con Final Fantasy VII Rebirth, dove un'altra storica ambientazione come Rocket Town era stata esclusa.

Come accennato, nel gioco originale Bone Village rappresentava una tappa opzionale particolarmente ambita dai giocatori, grazie alla possibilità di ottenere oggetti rari attraverso attività secondarie e alcuni minigiochi. La sua assenza potrebbe quindi deludere una parte dei fan, quella più legata all'esperienza classica.

Nonostante questo taglio, Hamaguchi ha ribadito che Final Fantasy 7 Revelation offrirà numerose novità. Il mondo di gioco sarà ancora più aperto all'esplorazione e ricco di contenuti secondari, mentre il sistema di scelte narrative permetterà di influenzare alcuni eventi del viaggio, pur senza modificare il finale della storia.

Tra gli elementi più attesi figura anche l'Highwind, che sarà ottenibile in una fase relativamente anticipata dell'avventura, consentendo ai giocatori di sorvolare il mondo e raggiungere liberamente gran parte dei luoghi.