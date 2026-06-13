Svelati i requisiti di sistema per la versione PC di Gears of War: E-Day

Microsoft ha reso noti i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Gears of War: E-Day. Come saprete, il nuovo capitolo del franchise sarà disponibile a partire dal 6 ottobre e si baserà sul motore grafico Unreal Engine 5. Si tratta di un prequel ambientato quattordici anni prima degli eventi del primo Gears of War, che vede il ritorno di Marcus Fenix e Dom Santiago, i due personaggi più amati della serie.