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Svelati i requisiti di sistema per la versione PC di Gears of War: E-Day

The Coalition ha diffuso le specifiche minime e consigliate per la versione PC di Gears of War: E-Day in arrivo in autunno.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/06/2026
Un personaggio di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Microsoft ha reso noti i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Gears of War: E-Day. Come saprete, il nuovo capitolo del franchise sarà disponibile a partire dal 6 ottobre e si baserà sul motore grafico Unreal Engine 5. Si tratta di un prequel ambientato quattordici anni prima degli eventi del primo Gears of War, che vede il ritorno di Marcus Fenix e Dom Santiago, i due personaggi più amati della serie.

I requisiti di sistema

Per far funzionare il gioco, la configurazione minima richiede un processore AMD Ryzen 5 2600X oppure un Intel Core i7-6850K / i5-10400, affiancato da 12 GB di memoria RAM. Sul versante grafico, le specifiche indicano una NVIDIA GeForce RTX 5050 o RTX 2060, un'AMD Radeon RX 6600 o RX 9060, oppure una Intel A580. The Coalition ha inoltre specificato la necessità di avere 130 GB di spazio libero per l'installazione, raccomandando esplicitamente l'utilizzo di un SSD.

I requisiti consigliati suggeriscono l'impiego di una CPU AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-11600K e 16 GB di RAM. Le schede video raccomandate includono modelli come NVIDIA GeForce RTX 5060 o RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT o RX 9060 XT, e Intel B580.

Al momento, The Coalition non ha fornito dettagli in merito alle impostazioni grafiche, alla risoluzione visiva e al framerate a cui queste specifiche fanno riferimento. È lecito attendersi che indicazioni più precise sulle prestazioni hardware vengano condivise a ridosso del lancio ufficiale del gioco. Intanto, vediaom il riepilogo dei requisiti.

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  • Gears of War: E-Day - Requisiti PC
  • Minimi:
    • Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (22H 19045.7291)
    • Processore: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7-6850K / Intel i5-10400
    • Memoria: 12 GB di RAM
    • Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580
    • DirectX: Versione 12
    • Rete: Connessione Internet a banda larga
    • Spazio su disco: 130 GB disponibili
    • Scheda audio: dispositivo audio compatibile con Windows
    • Note aggiuntive: SSD obbligatorio
  • Consigliati:
    • Sistema operativo: Windows 11 a 64 bit (25H2) o successivo
    • Processore: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K
    • Memoria: 16 GB di RAM
    • Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580
    • DirectX: Versione 12
    • Rete: Connessione Internet a banda larga
    • Spazio su disco: 130 GB disponibili
    • Scheda audio: dispositivo audio compatibile con Windows
    • Note aggiuntive: SSD obbligatorio
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