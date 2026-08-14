La produttrice del film di Gears of War crede che dovrebbe aggiungere qualcosa ai giochi, non copiarli

Uno dei film videoludici in arrivo è quello dedicato a Gears of War , la serie sparatutto fantascientifica di Xbox. La produttrice Kelly McCormick ne ha parlato brevemente, spiegando qual è il suo punto di vista sulla pellicola.

Il commeno della produttrice di Gears of War

"Al momento non posso davvero parlare di Gears of War", ha dichiarato McCormick a GamesRadar+. "Ma mi limito a dire che siamo entusiasti di farne parte e che stiamo compiendo ottimi progressi sulla sceneggiatura e nel percorso che ci porterà a realizzare il film".

La produttrice ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta e penso che sia il momento perfetto, visto l'imminente arrivo del gioco", riferendosi a Gears of War: E-Day.

"Penso sia un'IP davvero speciale. Le persone trascorrono molto tempo con i propri giochi e li amano. [Ma] c'è molto di più da offrire rispetto a ciò che fanno nei giochi", aggiunge la produttrice. "C'è altra storia da raccontare. E penso che, dal mio punto di vista, i giochi che ci conquistano di più siano quelli che hanno iniziato una storia senza averla conclusa, o i titoli che hanno tantissimo da dare sul piano narrativo".

McCormick spiega che l'obiettivo è far sì che i giochi e le produzioni per lo schermo "comunichino tra loro", in modo che i fan possano "giocare al videogioco", poi "vedere il film", e così via. "Il film contribuisce al gioco successivo e il gioco contribuisce al film successivo. Si crea così una sorta di ecosistema in cui puoi vivere entrambi ed essere più legato al gioco, ma anche più legato al film".

Ricordiamo che abbiamo provato la beta multiplayer di Gears of War: E-Day.