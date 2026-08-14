Alba: A Wildlife Adventure è il gioco perfetto per l'estate e costa pochissimo su Instant Gaming

Se sei alla ricerca di un gioco rilassante, magari anche istruttivo, Alba: A Wildlife Adventure per PC è su Instant Gaming a soli 1,57 € invece di 16 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Spiagge idilliache e tanta natura

Con una carinissima grafica disegnata a mano, questo gioco ti farà scoprire la storia della piccola Alba, in visita dai nonni su un'isola del Mediterraneo. In questo piccolo paradiso terrestre, tuttavia, Alba capisce quanto sia importante proteggere la natura e gli animali. Dovrai quindi reclutare volontari, pulire l'isola e scoprire tanti animaletti carinissimi. Nel complesso è un gioco davvero rilassante e giocabile a età molto diverse, ma è molto elementare e semplice. Inoltre, la storia non dura molto, ma saprà intrattenerti senza alcun problema.

L'atmosfera è decisamente perfetta e non mancano diversi spunti di riflessione. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.