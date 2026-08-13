Aniimo ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S, PC, iOS e Android

Kingsglory e il team di Pawprint Studio hanno annunciato la data di uscita di Aniimo, il nuovo monster collector free‑to‑play di stampo action GDR. Il gioco arriverà il 16 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PC (tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), oltre che su dispositivi iOS e Android.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e dall'apertura dei preordini sul PlayStation Store. Gli utenti possono acquistare due pacchetti: il Pre‑ordine Edizione Avanzata a 9,99 euro e il Pre‑ordine Edizione da Collezione a 23,99 euro. Entrambi includono l'accessorio Amico Peloso e il Pass Battaglia, in versione standard o da collezione a seconda dell'edizione scelta.