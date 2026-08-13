Aniimo ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S, PC, iOS e Android

Kingsglory e il team di Pawprint Studio hanno annunciato la data di uscita di Aniimo, il nuovo monster collector free‑to‑play di stampo action GDR. Il gioco arriverà il 16 settembre su PS5, Xbox Series X|S, PC (tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), oltre che su dispositivi iOS e Android.
L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e dall'apertura dei preordini sul PlayStation Store. Gli utenti possono acquistare due pacchetti: il Pre‑ordine Edizione Avanzata a 9,99 euro e il Pre‑ordine Edizione da Collezione a 23,99 euro. Entrambi includono l'accessorio Amico Peloso e il Pass Battaglia, in versione standard o da collezione a seconda dell'edizione scelta.
Un nuovo rivale per Pokémon e Palworld?
Aniimo si presenta come un action GDR incentrato sulla cattura di creature, per certi versi strizzando l'occhiolino a titoli come Pokémon e Palworld. L'avventura ci porta nel vasto continente di Idyll, completamente esplorabile e popolato da decine di Aniimo, ognuno dotato di abilità peculiari. Alcuni possono planare, altri nuotare o sputare fiamme: capacità utili non solo in combattimento, ma anche per raggiungere aree altrimenti inaccessibili o scovare tesori nascosti.
Ogni creatura ha caratteristiche uniche: alcuni ad esempio sono in grado di planare, nuotare o sputare fiamme, abilità che potremo sfruttare sia in battaglia che durante l'esplorazione per raggiungere punti della mappa altrimenti inaccessibili o scovare forzieri. L'avventura in sé alterna fasi esplorazione e combattimento, includendo anche una città sospesa nel cielo, che funge da hub per incontrare e interagire con altri giocatori.